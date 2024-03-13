Студента из Пермского края задержали в Ижевске с крупной партией наркотиков

В Удмуртию он приехал, чтобы забрать партию наркотиков. Позже с этими наркотиками пермяк должен был вернуться в родной регион. Наркотики он должен был распространять в Прикамье и других субъектах. Сейчас возбуждено уголовное дело. Парню грозит срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.