Студента из Пермского края задержали в Ижевске с крупной партией наркотиков

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
В Ижевске задержали 18-летнего студента из Пермского края с крупной партией наркотиков. В рюкзаке у него нашли почти 1,5 кг мефедрона. Студента задержали в лесополосе. Силовики выяснили, что парень является оптовым закладчиком интернет-магазина.
В Удмуртию он приехал, чтобы забрать партию наркотиков. Позже с этими наркотиками пермяк должен был вернуться в родной регион. Наркотики он должен был распространять в Прикамье и других субъектах. Сейчас возбуждено уголовное дело. Парню грозит срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.