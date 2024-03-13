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Published Сегодня, 06:03

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Updated Сегодня, 06:05

Студента из Пермского края задержали в Ижевске с крупной партией наркотиков

Студента из Пермского края задержали в Ижевске с крупной партией наркотиков

13 марта 2024, 06:03
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
Парню грозит пожизненное лишение свободы.

В Ижевске задержали 18-летнего студента из Пермского края с крупной партией наркотиков. В рюкзаке у него нашли почти 1,5 кг мефедрона. Студента задержали в лесополосе. Силовики выяснили, что парень является оптовым закладчиком интернет-магазина.

В Удмуртию он приехал, чтобы забрать партию наркотиков. Позже с этими наркотиками пермяк должен был вернуться в родной регион. Наркотики он должен был распространять в Прикамье и других субъектах. Сейчас возбуждено уголовное дело. Парню грозит срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Видео: пресс-служба МВД по Удмуртии
#Видео#Мвд#Пермь#Наркотики#Полиция#Пермская полиция
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