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Суд начал рассматривать дело о сожженной в Октябрьском девочке

Суд начал рассматривать дело о сожженной в Октябрьском девочке

13 марта 2024, 12:36
Фото: Изображение Midjourney
В отношении подростка возбуждены три уголовных дела.

Сегодня, 13 марта, Октябрьский районный суд Пермского края начал рассматривать дело о жестоком убийстве девочки-подростка. Следующее судебное заседание назначено на 25 марта. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Трагедия произошла 8 июля прошлого года. Еле живую девушку нашли на железнодорожных путях с серьезными ожогами. Позднее она скончалась в больнице. В совершении преступления обвиняется ее знакомый. По утверждению подростка, он не хотел убивать свою подругу. Якобы девочка посреди ночи захотела пойти в гости к подруге, но из-за сильного алкогольного опьянения запнулась и ударилась головой на рельсы. Сделав вывод, что она умерла, парень решил сжечь тело.

По версии следствия, подозреваемый сам разделался с девушкой после того, как изнасиловал ее. В течение получаса он бил ее камнями и несколько раз возвращался. Зная, что она все еще жива, он облил ее бензином и поджег. Сейчас расследование уголовного дела находится на контроле председателя СУ СК РФ Александра Бастрыкина.

По данным судебной картотеки, подростка судят по ст. 167 ч.1 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба), ст. 131 ч.3 п. а. (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 105 ч.2 п. п.в, д, к УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью и с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера).

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