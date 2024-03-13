Суд снова оставил главу пермского «Центра исторической памяти» в СИЗО

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Пермский краевой суд отклонил жалобу адвоката Анастасии Шардаковой, просившей отпустить ее доверителя Александра Чернышова из СИЗО под домашний арест. Расследование в отношении главы «Центра исторической памяти» по делу о попытке контрабанды архивов «Мемориала»* завершено. По информации Properm.ru, до конца этой недели прокуратура передаст обвинительное заключение в Индустриальный районный суд.
Суд отказал в смягчении меры пресечения Александру Чернышову. Пермяк пробудет в СИЗО до 3 апреля, немного сокращен срок содержания.
В начале заседания Александр Чернышов напомнил, что он сотрудничает со следствием, не намерен никуда скрываться. Также он вновь сообщил, что у него есть квартира, где он может находиться под домашним арестом и брат, который готов его содержать. Адвокат потерпевших Алексей Шардаков уточнил, что длительное содержание Чернышова в СИЗО не изменило его намерение сотрудничать под следствием, поэтому его поведение говорит о том, что мера пресечения может быть не настолько суровой и чрезмерной.
Однако прокуратура не согласилась с мнением защиты. 4 марта утверждено обвинительное заключение и на срок передачи дела в суд он должен содержаться под стражей — он совершил тяжкое преступление в сговоре с находящимся в международном розыске лицом.
Уголовное дело было возбуждено весной прошлого года, обвинение было предъявлено Чернышову и бывшему главе «Пермского мемориала» Роберту Латыпову. Чернышов заключил досудебное соглашение с прокуратурой и дал развернутые показания по фактам попытки контрабанды. Латыпов ранее покинул Россию и был объявлен в розыск. Расследование в отношении него и иных неустановленных лиц было приостановлено.
Одновременно с тем, пермский «Центр исторической памяти» после задержания Чернышова фактически прекратил свою деятельность и выехал из помещения на ул. Дружбы. Сейчас муниципалитет в суде взыскивает с организации задолженность по аренде офиса на сумму более 98 тыс. рублей. Также на взыскании у приставов находится штраф организации на сумму в 300 тыс. рублей за публикацию на сайте организации, в которой была усмотрена дискредитация Вооруженных Сил РФ.
Следствие УФСБ по Пермскому краю предъявило общественникам обвинение по ч. 3 ст. 30, п. в ч. 2 ст. 226.1 УК РФ «Покушение на контрабанду культурных ценностей» и ходатайствовало об избрании меры пресечения. В ходатайстве о назначении меры пресечения было указано, что по экспертной оценке стоимость ценностей, которые хотели вывезти из России, составляют около 380 тыс. рублей.
Чернышова сняли с рейса в Стамбул и задержали 5 мая в московском аэропорту Шереметьево. Изначально суд в Истре ему вменил административный арест на 15 суток за хулиганство. Днем 20 мая его должны были выпустить из спецприемника, в этот же день он был задержан вновь и этапирован в Пермь. 21 мая ему предъявили обвинение уже по уголовному делу. Свою вину он признал в полной мере. Сейчас он находится в пермском СИЗО-1.
Следствие ФСБ полагает, что бывший руководитель пермского «Мемориала»* Роберт Латыпов и председатель местного «Центра исторической памяти» Александр Чернышов совершили попытку контрабандного вывоза из РФ в Германию архивных документов «Мемориала»*, которые представляют культурную и историческую ценность. Они действовали по предварительному сговору. В Перми в рамках расследования уголовного дела прошли обыски у ряда общественников. Роберт Латыпов в сентябре был объявлен следствием в международный розыск.
*«Пермский Мемориал» не был признан иноагентом, но входил в федеральный «Мемориал», который имел такой статус, сейчас обе организации ликвидированы.
** Роберт Латыпов руководил «Пермским Мемориалом», в июне 2023 года его объявили в розыск как фигуранта уголовного дела. Сейчас он находится за границей России. 23 июня 2023 года Роскомнадзор внес его в перечень иностранных агентов.