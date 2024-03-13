Суд снова оставил главу пермского «Центра исторической памяти» в СИЗО

В начале заседания Александр Чернышов напомнил, что он сотрудничает со следствием, не намерен никуда скрываться. Также он вновь сообщил, что у него есть квартира, где он может находиться под домашним арестом и брат, который готов его содержать. Адвокат потерпевших Алексей Шардаков уточнил, что длительное содержание Чернышова в СИЗО не изменило его намерение сотрудничать под следствием, поэтому его поведение говорит о том, что мера пресечения может быть не настолько суровой и чрезмерной.