Священник Островский раскритиковал депутата Горелкина за запрет рекламы в Instagram*

Павел Островский напомнил, что запрет социальной сети обрушил бизнес у десятков тысяч граждан России, которые так и не смогли его в полной мере восстановить. «Люди потеряли реальные деньги, но депутату Горелкину все равно на это, ведь у него то хорошая депутатская зарплата — переживать не о чем», — поясняет священник.