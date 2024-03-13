Священник Островский раскритиковал депутата Горелкина за запрет рекламы в Instagram*

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Священник Русской Православной Церкви, телеведущий, автор книг, блогер в Instagram*, интернет-миссионер Павел Островский прокомментировал законопроект, который, по словам депутата Государственной думы РФ Антона Горелкина, еще более усложнит пользование запрещенными соцсетями.
«Неприятно поражает та пропасть, которая лежит между депутатом Госдумы Антоном Горелкиным, ответственным за информационную политику, и населением России», — написал Павел Островский.
По словам священника и блогера, депутат призывает людей переходить на другие социальные платформы, но явно не понимает, почему они это не делают. А ведь с момента запрета Instagram* в России прошло два года.
Павел Островский напомнил, что запрет социальной сети обрушил бизнес у десятков тысяч граждан России, которые так и не смогли его в полной мере восстановить. «Люди потеряли реальные деньги, но депутату Горелкину все равно на это, ведь у него то хорошая депутатская зарплата — переживать не о чем», — поясняет священник.
Павел Островский интересуется, почему Антона Горелкина не волнуют вопросы, «куда утекли миллионы долларов, выделяемых на развитие отечественных соцсетей», ну и почему большинство пользователей так и не ушли из запрещенной сети за два года? «Антона Горелкина заботит только одно, чтобы денег у граждан страны стало еще меньше», — предполагает Павел Островский.
«Человек, который смог зарабатывать в запрещенном Instagram*, никак не сможет перенести свою деятельность на другие платформы — ибо аудитория, клиентская база, функционал и многое другое. Поэтому, если вы слышите от человека совет — „пусть переходят со своим бизнесом в другие соцсети“, то можете смело подарить ему шоколадную медальку с надписью „дилетант“, — объясняет священник.
Напомним, Антон Горелкин со ссылкой на Роскомнадзор поделился информацией, что российские рекламодатели в 2023 году потратили на продвижение в запрещенном Instagram* 900 млн рублей. При этом отмечается, что доходы крупных блогеров в этой соцсети за год выросли на 35%. Депутат рассказал, что работает над законопроектом, который предусматривает запрет государственным компаниям размещать рекламу на иностранных онлайн-платформах.
«Может быть, имеет смысл отдельно прописать в нём, что если платформа заблокирована на территории РФ, то запрет распространяется на всех рекламодателей? Ничего не имею против того, чтобы наши блогеры продолжали зарабатывать деньги, но правильнее делать это в соцсетях, которые не принадлежат экстремистам», — заявил Антон Горелкин.
* — Принадлежит meta, признанной экстремистской организацией