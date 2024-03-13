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«Т Плюс» повысила безопасность теплосети в микрорайоне Октябрьский

«Т Плюс» повысила безопасность теплосети в микрорайоне Октябрьский

13 марта 2024, 13:01
Фото: пресс-служба ПАО «Т Плюс»
Благодаря оперативно принятым мерам энергетиков обеспечена безопасность объекта для пермяков.

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» реконструировали защитные сооружения участка тепломагистрали на ул. Никулина в микрорайоне Октябрьский Свердловского района Перми. Энергетики восстановили защитный короб над трубой в месте, где начинается надземная часть теплосети. Сигнал о необходимости провести работы сообщили местные жители через портал «Управляем вместе».

Данная тепломагистраль диаметром 400 мм обеспечивает подачу тепла и горячей воды в ряд социальных объектов: городскую клиническую больницу им. Тверье, среднюю образовательную школу №36, детский сад №69, а также жилой фонд микрорайона Октябрьский. Благодаря оперативно принятым мерам энергетиков обеспечена безопасность теплосетевого объекта для населения.

Сергей Гужев, технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс»:

— Наша главная цель — стабильное и бесперебойное теплоснабжение клиентов компании. Ещё одна важная задача — содержание элементов теплосетевой инфраструктуры в нормативном состоянии. Это обеспечивает безопасность горожан и гарантирует нормативную эксплуатацию тепловых сетей, особенно, если вблизи находятся социальные объекты.

В Перми ПАО «Т Плюс» обеспечивает теплоресурсами 264 детских сада, 178 школ, 184 больницы, 73 поликлиник и, 239 зданий вузов, лицеев, колледжей и 16 домов культуры. Также отопление и горячая вода подается жителям 5 365 многоквартирных домов.

В краевой столице «Т Плюс» отвечает за работу четырех ТЭЦ, 2 056 км теплосетей, 27 малых котельных, 10 насосных станций, 372 центральных тепловых пункта. Надежная работа объектов теплосетевой инфраструктуры позволяет бесперебойно подавать тепло и горячую воду в дома жителей и социально-культурные учреждения.

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