«Т Плюс» повысила безопасность теплосети в микрорайоне Октябрьский

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» реконструировали защитные сооружения участка тепломагистрали на ул. Никулина в микрорайоне Октябрьский Свердловского района Перми. Энергетики восстановили защитный короб над трубой в месте, где начинается надземная часть теплосети. Сигнал о необходимости провести работы сообщили местные жители через портал «Управляем вместе».