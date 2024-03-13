В краевом парламенте соберут семейные истории прикамцев

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Законодательное Собрание Прикамья открывает прием заявок на региональный конкурс «Путешествие по Пермскому краю». В Год семьи в России в конкурсе предусмотрена специальная номинация «Семейные истории».
Законодательное Собрание в восьмой раз проводит региональный конкурс «Путешествие по Пермскому краю». За эти годы участниками стали более 1500 дошкольников, школьников, студентов и педагогов из всех территорий региона. Конкурсанты создают авторские туристические маршруты по своей малой родине. Лучшие из них станут основой для фильмов «Путешествие через край».
В этом году у участников также есть возможность не только стать героями телевизионных передач, но и принять участие в окружном проекте. Лучшие работы и их авторы будут рекомендованы для участия в Межрегиональном конкурсе туристских презентаций регионов ПФО — Спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада».
Работы на конкурс 2024 года принимаются по четырем номинациям: «Семейный туристический маршрут», «Детский туристический маршрут», «Молодежный туристический маршрут» и «Семейные истории».
Специальная номинация «Семейные истории» приурочена к Году семьи в России, объявленному президентом РФ Владимиром Путиным. Для участия в номинации необходимо подготовить рассказ о семье, которая по мнению автора внесла вклад в развитие населенного пункта, территории или региона. Также принимаются легенды и истории семейных династий, известных исторических личностей, в семьях которых передаются из поколения в поколение уникальные семейные ценности, традиции, увлечения.
По словам председателя Законодательного Собрания Пермского края Валерия Сухих, с каждым годом всё больше прикамцев участвуют в краеведческом конкурсе семьями, а новая номинация не оставит равнодушными жителей Прикамья. «Для каждой семьи есть особое место на карте, которое имеет большое значение в её истории. В то же время территории Прикамья славятся традициями, ремеслами и легендами, которые когда-то зародились в семье. Семейные истории всегда пронизаны сильными чувствами: в них есть захватывающие и драматические истории, свои герои и уникальные рассказы, которые не оставят равнодушными», — отметил спикер.
Проекты участников в других номинациях могут включать в себя рассказ об одном населенном пункте или муниципальном образовании. Сами маршруты могут рассказывать о жителях, природных и культурных объектах, традициях народов или исторических событиях, которые происходили на территории региона.
Заявки на конкурс «Путешествие по Пермскому краю» принимаются до 1 апреля 2024 года. Предварительные итоги будут подведены на краеведческом форуме в апреле. Подробнее об условиях участия, критериях оценки, требованиях к заявкам — на сайте Законодательного Собрания Пермского края.