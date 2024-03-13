В краевом парламенте соберут семейные истории прикамцев

По словам председателя Законодательного Собрания Пермского края Валерия Сухих, с каждым годом всё больше прикамцев участвуют в краеведческом конкурсе семьями, а новая номинация не оставит равнодушными жителей Прикамья. «Для каждой семьи есть особое место на карте, которое имеет большое значение в её истории. В то же время территории Прикамья славятся традициями, ремеслами и легендами, которые когда-то зародились в семье. Семейные истории всегда пронизаны сильными чувствами: в них есть захватывающие и драматические истории, свои герои и уникальные рассказы, которые не оставят равнодушными», — отметил спикер.