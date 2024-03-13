В Кузбассе пьяный мужчина жестоко убил своего собутыльника

В феврале 2022 года обвиняемый поссорился со своим знакомым. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. В итоге кузбассовец нанес потерпевшему удар ножом в шею. Тот не сопротивлялся, однако мужчина схватил его за одежду и бросил в коридор, где пострадавший ударился головой о стену. После этого преступник продолжил избивать мужчину руками и ногами по голове и телу.