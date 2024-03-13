В Кузбассе пьяный мужчина жестоко убил своего собутыльника

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В Мариинске Кемеровской области осужден 41-летний мужчина. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, пишет VSE42.Ru.
В феврале 2022 года обвиняемый поссорился со своим знакомым. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. В итоге кузбассовец нанес потерпевшему удар ножом в шею. Тот не сопротивлялся, однако мужчина схватил его за одежду и бросил в коридор, где пострадавший ударился головой о стену. После этого преступник продолжил избивать мужчину руками и ногами по голове и телу.
В результате избитый приятель получил травмы головы и грудной клетки, от которых скончался в тот же вечер. Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.