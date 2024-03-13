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В Кузбассе пьяный мужчина жестоко убил своего собутыльника

В Кузбассе пьяный мужчина жестоко убил своего собутыльника

13 марта 2024, 07:59
Фото: 1MI
Суд отправил виновного в колонию строгого режима.

В Мариинске Кемеровской области осужден 41-летний мужчина. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, пишет VSE42.Ru.

В феврале 2022 года обвиняемый поссорился со своим знакомым. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. В итоге кузбассовец нанес потерпевшему удар ножом в шею. Тот не сопротивлялся, однако мужчина схватил его за одежду и бросил в коридор, где пострадавший ударился головой о стену. После этого преступник продолжил избивать мужчину руками и ногами по голове и телу.

В результате избитый приятель получил травмы головы и грудной клетки, от которых скончался в тот же вечер. Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.

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#Происшествия#Суд
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