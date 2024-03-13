properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

В мае перекроют Красавинский мост Перми из-за ремонта деформационного шва

В мае перекроют Красавинский мост Перми из-за ремонта деформационного шва

13 марта 2024, 05:33
Фото: properm.ru
16 февраля автомобиль, двигавшийся из Закамска по мостовому сооружению, ударился дном о балку.

В мае перекроют движение по Красавинскому мосту из-за ремонта деформационного шва. Об этом сообщил телеканал ВЕТТА со ссылкой на руководителя ФКУ Упрдор «Прикамье» Анатолия Дашкевича.

По его словам, «в этом месте находится два моста — левый и правый. Для аварийного ремонта будет перекрываться только один из них — нижний по течению Камы. Это необходимо, поскольку при таких работах недопустимы вибрации от транспорта. Сооружению требуется и серьезный капитальный ремонт».

Проектная документация для проведения работ практически готова. Капитальный ремонт планируется провести в 2024–2026 гг. Отмечается, в ходе активной фазы работ будет налажено попеременное движение транспорта по двум частям мостовой конструкции.

Напомним, что 16 февраля водитель автомобиля повредил свой автомобиль элементами деформационного шва, ударившись дном транспорта о балку.

Читайте также:
Движение на Красавинском мосту через Каму в Перми могут перекрыть полностьюПермская строительная компания отремонтирует мост через железную дорогу и Данилиху
#Пермь#Сми#Ремонт#Закамск#Транспорт#Капитальный ремонт#Красавинский мост#Водитель#Повреждение#Деформационный шов#Аварийный ремонт#Проектная документация#Вибрации#Властные структуры
Подпишитесь
Почему «инфекционка» не утонула, как зоопарк? Ответы про значимые для Перми объекты
Сегодня, 06:02
Сотрудники ФСБ провели обыски у директора пермского музея PERMM
Сегодня, 05:40
Пермяки жалуются на массовую гибель коров и сжигание туш
Сегодня, 04:51
Беспилотники вторую ночь подряд массово атакуют регионы России. Что говорят власти
Сегодня, 02:53
Пермяков предупреждают о сбоях при оплате проезда в общественном транспорте
Сегодня, 03:30