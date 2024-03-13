В мае перекроют Красавинский мост Перми из-за ремонта деформационного шва

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:39
В мае перекроют движение по Красавинскому мосту из-за ремонта деформационного шва. Об этом сообщил телеканал ВЕТТА со ссылкой на руководителя ФКУ Упрдор «Прикамье» Анатолия Дашкевича.
По его словам, «в этом месте находится два моста — левый и правый. Для аварийного ремонта будет перекрываться только один из них — нижний по течению Камы. Это необходимо, поскольку при таких работах недопустимы вибрации от транспорта. Сооружению требуется и серьезный капитальный ремонт».
Проектная документация для проведения работ практически готова. Капитальный ремонт планируется провести в 2024–2026 гг. Отмечается, в ходе активной фазы работ будет налажено попеременное движение транспорта по двум частям мостовой конструкции.
Напомним, что 16 февраля водитель автомобиля повредил свой автомобиль элементами деформационного шва, ударившись дном транспорта о балку.