В мае перекроют Красавинский мост Перми из-за ремонта деформационного шва

По его словам, «в этом месте находится два моста — левый и правый. Для аварийного ремонта будет перекрываться только один из них — нижний по течению Камы. Это необходимо, поскольку при таких работах недопустимы вибрации от транспорта. Сооружению требуется и серьезный капитальный ремонт».