В Москве будут судить пермяка, усыновленного американскими учеными. Суть обвинений

Роберт Вудлэнд родился в Пермском крае, попал в детский дом, в 1993 году он оказался в семье у американских ученых. В Россию вернулся в конце 2020 года. Жил в Подмосковье, преподавал английский язык. Вудлэнд имеет двойное гражданство — России и США.