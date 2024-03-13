В Москве будут судить пермяка, усыновленного американскими учеными. Суть обвинений

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В Москве начнут судить 32-летнего Роберта Вудлэнда, который родился в Пермском крае. Изданию Properm.ru удалось выяснить, что судебное заседание по делу о наркотиках назначено на 20 марта.
Вудлэнда задержали 5 января, на следующий день суд отправил мужчину в СИЗО на время расследования уголовного дела. Силовики считают, что он причастен к распространению наркотиков в крупном размере. Мужчина приобрел 4,5 грамма наркотического вещества (мефедрона), которые планировал распространить через закладки.
Роберт Вудлэнд родился в Пермском крае, попал в детский дом, в 1993 году он оказался в семье у американских ученых. В Россию вернулся в конце 2020 года. Жил в Подмосковье, преподавал английский язык. Вудлэнд имеет двойное гражданство — России и США.
Мужчине грозит срок в колонии от 10 до 12 лет.