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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 08:28

В Москве будут судить пермяка, усыновленного американскими учеными

В Москве будут судить пермяка, усыновленного американскими учеными. Суть обвинений

13 марта 2024, 08:13
Фото: соцсети мужчины

В Москве будут судить пермяка, усыновленного американскими учеными

Пермяку грозит долгий срок в колонии.

В Москве начнут судить 32-летнего Роберта Вудлэнда, который родился в Пермском крае. Изданию Properm.ru удалось выяснить, что судебное заседание по делу о наркотиках назначено на 20 марта.

Вудлэнда задержали 5 января, на следующий день суд отправил мужчину в СИЗО на время расследования уголовного дела. Силовики считают, что он причастен к распространению наркотиков в крупном размере. Мужчина приобрел 4,5 грамма наркотического вещества (мефедрона), которые планировал распространить через закладки.

Роберт Вудлэнд родился в Пермском крае, попал в детский дом, в 1993 году он оказался в семье у американских ученых. В Россию вернулся в конце 2020 года. Жил в Подмосковье, преподавал английский язык. Вудлэнд имеет двойное гражданство — России и США.

Мужчине грозит срок в колонии от 10 до 12 лет.

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#Суд#Пермь#Наркотики#Москва
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