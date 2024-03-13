В Перми открылся спорткомплекс «Энергия» стоимостью более 2 миллиардов рублей

Кроме этого, здесь обустроены бассейн с медико-восстановительным комплексом, тренажерный и фитнес залы, залы для единоборств и бокса, а на эксплуатируемой кровле будут обустроены три теннисных корта. На территории спорткомплекса организован стадион с беговыми дорожками, футбольное поле и мобильные трибуны. Одна из площадок спортивного комплекса адаптирована для занятий спортивной гимнастикой.