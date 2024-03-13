В Перми открылся спорткомплекс «Энергия» стоимостью более 2 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
В Перми открылся спорткомплекс «Энергия». Полностью заново построено четырехэтажное здание комплекса, где разместились два универсальных спортивных зала — среди них первый в Прикамье зал для гандбола, отмечают в краевом минспорта.
Кроме этого, здесь обустроены бассейн с медико-восстановительным комплексом, тренажерный и фитнес залы, залы для единоборств и бокса, а на эксплуатируемой кровле будут обустроены три теннисных корта. На территории спорткомплекса организован стадион с беговыми дорожками, футбольное поле и мобильные трибуны. Одна из площадок спортивного комплекса адаптирована для занятий спортивной гимнастикой.
«Энергия» также станет домом для двух профессиональных клубов: волейбольной «Камы» и гандбольного «Пермские медведи».
Спорткомплекс площадью почти 17 тыс. кв. метров находится в столице Прикамья по ул. Советской, 100. Строительные работы на площадке начались в январе 2022 года. Подрядчик — компания «Стройуниверсал-Парма» из Перми. Стоимость объекта более 2 млрд рублей.