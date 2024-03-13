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В Перми установят памятник участникам СВО в сквере на улице Танцорова

В Перми установят памятник участникам спецоперации с ликом князя Владимира

13 марта 2024, 09:26
Фото: Администрация Кировского района Перми

В Перми установят памятник участникам СВО в сквере на улице Танцорова

Сроки реализации объекта чиновники не называют.

В Кировском районе Перми появится арт-объект в память об участниках специальной военной операции. Его установят в сквере по улице Танцорова. Его решили реализовать по инициативе ТОС «Водники»: «Этот проект также будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, являясь символом почитания подвига доблестных защитников нашей Родины», — заявил глава района Михаил Борисов.

На объекте будет изображен лик святого равноапостольного князя Владимира, выполненный из мозаики, с надписью.

«Величаем тя, святый, равноапостольный княже Владимире, и чтим святую память твою, идолы поправшаго и всю Российскую землю крещением просветившаго».

Одна из местных жительниц написала в комментариях к посту главы района, что место ей кажется неуместным, так как летом там играют дети, загорают местные жители. В ответ на это Борисов пояснил, что в сквере остаются локации для данных занятий.

Ранее еще один памятник участникам СВО предложили установить в сквере у «Дома чекистов». Этот проект пока находится на более ранней стадии, пока имеется только текстовое описание памятника

Внешний видВнешний вид
Табличка, которую планируется установитьТабличка, которую планируется установить
Место установкиМесто установки
Внешний вид
Фото: Администрация Кировского района Перми
На технике НАТО и с флагом Христа. В Перми хотят установить памятник участникам СВО
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#Военная операция на Украине#Пермь#Памятник
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