В Перми установят памятник участникам спецоперации с ликом князя Владимира

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В Кировском районе Перми появится арт-объект в память об участниках специальной военной операции. Его установят в сквере по улице Танцорова. Его решили реализовать по инициативе ТОС «Водники»: «Этот проект также будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, являясь символом почитания подвига доблестных защитников нашей Родины», — заявил глава района Михаил Борисов.
На объекте будет изображен лик святого равноапостольного князя Владимира, выполненный из мозаики, с надписью.
«Величаем тя, святый, равноапостольный княже Владимире, и чтим святую память твою, идолы поправшаго и всю Российскую землю крещением просветившаго».
Одна из местных жительниц написала в комментариях к посту главы района, что место ей кажется неуместным, так как летом там играют дети, загорают местные жители. В ответ на это Борисов пояснил, что в сквере остаются локации для данных занятий.
Ранее еще один памятник участникам СВО предложили установить в сквере у «Дома чекистов». Этот проект пока находится на более ранней стадии, пока имеется только текстовое описание памятника