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Published Сегодня, 16:17

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В Перми закроют трамвайное движение по улице Борчанинова

В Перми закроют трамвайное движение по улице Борчанинова

13 марта 2024, 16:17
Фото: Департамент транспорта Перми
Это внесет серьезные коррективы в движение транспорта в центре города.

В Перми с 18 марта закроют движение трамваев по улице Борчанинова. Здесь начнутся работы по обновлению трамвайной инфраструктуры, сообщают в дептрансе города.

Движение трамвайных вагонов на участке улицы Борчанинова от Пушкина до Петропавловской будет закрыто.

Трамваи будут следовать по следующему направлению:

  • № 5 — от остановки «Бахаревка» до «Стахановская»;
  • № 12 — временно прекратит свою работу;
  • № 11 — будут выведены дополнительные вагоны.

От остановки «улица Пушкина» можно воспользоваться автобусами № 67 для поездок на ул. Ленина, № 1 и 54 — до станции «Пермь-2», № 15, 20 и 53 до ул. Попова, а от остановки «Комсомольский проспект» — на автобусах № 50, 51, 60 и 81 до ЦУМа.

Инвестор приступит к реконструкции трамвайных путей на ул. Борчанинова. Работа планируют завершить в начале лета 2024 года.

Реконструкция предполагает:

  • Замену балласта и рельсошпальной решетки.
  • Реконструкцию контактной сети и установку новых павильонов.
  • При укладке путей будут использоваться бетонные шпалы, а также новый тип креплений, что продлит срок службы трамвайного пути.
  • Использование резиновых прокладок и сварка стыков обеспечит плавность хода и существенно снизит уровень шума от движения вагонов, заявляют в дептрансе.
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#Пермская езда#Пермь#Трамвай#Реконструкция#Транспорт#Общественный транспорт#Трамваи
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