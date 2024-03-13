В Перми закроют трамвайное движение по улице Борчанинова

От остановки «улица Пушкина» можно воспользоваться автобусами № 67 для поездок на ул. Ленина, № 1 и 54 — до станции «Пермь-2», № 15, 20 и 53 до ул. Попова, а от остановки «Комсомольский проспект» — на автобусах № 50, 51, 60 и 81 до ЦУМа.