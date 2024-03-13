В Перми закроют трамвайное движение по улице Борчанинова

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
В Перми с 18 марта закроют движение трамваев по улице Борчанинова. Здесь начнутся работы по обновлению трамвайной инфраструктуры, сообщают в дептрансе города.
Движение трамвайных вагонов на участке улицы Борчанинова от Пушкина до Петропавловской будет закрыто.
Трамваи будут следовать по следующему направлению:
От остановки «улица Пушкина» можно воспользоваться автобусами № 67 для поездок на ул. Ленина, № 1 и 54 — до станции «Пермь-2», № 15, 20 и 53 до ул. Попова, а от остановки «Комсомольский проспект» — на автобусах № 50, 51, 60 и 81 до ЦУМа.
Инвестор приступит к реконструкции трамвайных путей на ул. Борчанинова. Работа планируют завершить в начале лета 2024 года.
Реконструкция предполагает: