В Пермском крае силовики открыли огонь по такси во время погони

В Пермском крае полицейские открыли огонь по автомобилю. В полиции отмечают, что 10 марта на трассе Пермь — Березники остановили автомобиль такси Hyundai Solaris для проверки документов у водителя. Силовики заметили, что мужчина пьян. Они предложили ему пройти освидетельствование. В ответ на это водитель заблокировал дверь и нажал на газ.