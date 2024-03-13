В Пермском крае силовики открыли огонь по такси во время погони

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
В Пермском крае полицейские открыли огонь по автомобилю. В полиции отмечают, что 10 марта на трассе Пермь — Березники остановили автомобиль такси Hyundai Solaris для проверки документов у водителя. Силовики заметили, что мужчина пьян. Они предложили ему пройти освидетельствование. В ответ на это водитель заблокировал дверь и нажал на газ.
Водитель отказывался останавливаться, тогда инспектор ДТП сначала выстрелил в воздух, а затем по колесам. В итоге нарушителя удалось задержать — им оказался 39-летний работник службы такси. Алкотестер показал, что он был пьян.
Оказалось, что у пермяка был выходной. Он поссорился с супругой, выпил, а затем поехал кататься на арендованном автомобиле. На нарушителя составили пять административных протоколов. За невыполнение требований сотрудников полиции его арестовали на 15 суток.