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В Пермском крае силовики открыли огонь по такси во время погони

В Пермском крае силовики открыли огонь по такси во время погони

13 марта 2024, 03:52
Фото: 1MI
Водитель такси напился после ссоры с женой.

В Пермском крае полицейские открыли огонь по автомобилю. В полиции отмечают, что 10 марта на трассе Пермь — Березники остановили автомобиль такси Hyundai Solaris для проверки документов у водителя. Силовики заметили, что мужчина пьян. Они предложили ему пройти освидетельствование. В ответ на это водитель заблокировал дверь и нажал на газ.

Водитель отказывался останавливаться, тогда инспектор ДТП сначала выстрелил в воздух, а затем по колесам. В итоге нарушителя удалось задержать — им оказался 39-летний работник службы такси. Алкотестер показал, что он был пьян.

Оказалось, что у пермяка был выходной. Он поссорился с супругой, выпил, а затем поехал кататься на арендованном автомобиле. На нарушителя составили пять административных протоколов. За невыполнение требований сотрудников полиции его арестовали на 15 суток.

Видео: МВД Медиа
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