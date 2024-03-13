В Пермском крае бизнесмен распространял рыбную продукцию неизвестного происхождения

Кроме того, с 9 по 15 ноября были оформлены ветеринарные документы на 39,6 кг пельменей из горбуши и 3,22 кг рыбное вяленое ассорти горбуша, где горбуша не указана в качестве сырья. По причине отсутствия информации о сырье, оценить его безопасность невозможно.