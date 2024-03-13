В Пермском крае бизнесмен распространял рыбную продукцию неизвестного происхождения

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В Пермском крае бизнесмен изготовил и реализовал рыбную продукцию неизвестного происхождения. Им оказался ИП Домашних В. В. Об этом сообщил Россельхознадзор по Кировской области, Удмурткой Республике и Пермскому краю.
По сообщению надзорного органа, «13 ноября 2023 года уполномоченным лицом был оформлен электронный ветеринарный сопроводительный документ на 20 кг тихоокеанской сардины пряного посола, где в качестве сырья использовалось 3,983 кг солено-мороженой сардины, чего не достаточно для выработки указанной продукции».
Кроме того, с 9 по 15 ноября были оформлены ветеринарные документы на 39,6 кг пельменей из горбуши и 3,22 кг рыбное вяленое ассорти горбуша, где горбуша не указана в качестве сырья. По причине отсутствия информации о сырье, оценить его безопасность невозможно.
Установлено, что продукция была реализована в розничные магазины Перми (ООО «Большая СемьЯ», ООО «Ильберс», ИП Ожегина И.Ф.) и Березников (ООО «Пард», ООО «Ирбис-Плюс», ООО «Большая СемьЯ». 23 ноября предпринимателю вынесено предостережение, уполномоченному лицу — предупреждение в системе «ВетИС-Паспорт».