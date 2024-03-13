В Пермском крае показали, как прощались с командиром отделение БПЛА штурмовой роты

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:33
В Пермском крае 12 марта простились с участником СВО. Рядовой Илья Шатров служил командиром отделения БПЛА штурмовой роты, был убит 26 февраля 2024 года. Чиновники администрации Нытвенского округа отмечают, что он «героически погиб», не уточняя обстоятельства гибели мужчины или его возраст. Прощание с военным проходило в поселке Углеуральский в ДК.
Специальная военная операция России на Украине продолжается с 22 февраля 2022 года. Конкретных сроков ее завершения нет. В последнем интервью с президентом, которое было опубликовано в марте 2024 года, Владимир Путин заявлял, что Россия готова к переговорам, но они должны были основаны на реальности. Сейчас переговоры не проходят.