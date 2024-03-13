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В Пермском крае 12 марта простились с командиром отделение БПЛА штурмовой роты

В Пермском крае показали, как прощались с командиром отделение БПЛА штурмовой роты

13 марта 2024, 04:31
Фото: vk.com/nytvago / vk.com/dkisural

В Пермском крае 12 марта простились с командиром отделение БПЛА штурмовой роты

Мужчины не стало еще в конце февраля.

В Пермском крае 12 марта простились с участником СВО. Рядовой Илья Шатров служил командиром отделения БПЛА штурмовой роты, был убит 26 февраля 2024 года. Чиновники администрации Нытвенского округа отмечают, что он «героически погиб», не уточняя обстоятельства гибели мужчины или его возраст. Прощание с военным проходило в поселке Углеуральский в ДК.

Фото: vk.com/dkisural

Специальная военная операция России на Украине продолжается с 22 февраля 2022 года. Конкретных сроков ее завершения нет. В последнем интервью с президентом, которое было опубликовано в марте 2024 года, Владимир Путин заявлял, что Россия готова к переговорам, но они должны были основаны на реальности. Сейчас переговоры не проходят.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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