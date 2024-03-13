В Пермском крае показали, как прощались с командиром отделение БПЛА штурмовой роты

Специальная военная операция России на Украине продолжается с 22 февраля 2022 года. Конкретных сроков ее завершения нет. В последнем интервью с президентом, которое было опубликовано в марте 2024 года, Владимир Путин заявлял, что Россия готова к переговорам, но они должны были основаны на реальности. Сейчас переговоры не проходят.