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В ЦУМе Перми откроется фитнес-клуб федеральной сети

В ЦУМе Перми откроется фитнес-клуб федеральной сети

13 марта 2024, 06:48
Фото: properm.ru
Компания объявила о наборе сотрудников.

В ЦУМе Перми планируется открыть первый в краевом центре фитнес-клуб федеральной сети DDX Fitness. Информация об этом появилась на сайте компании. О дате открытия пока неизвестно.

В фитнес-клубе будут расположены тренажёрный зал с оборудованием итальянской компании Technogym, SPA-зона с турецким хаммамом и финской сауной, зал для групповых занятий. Минимальная стоимость абонемента в пермском филиале заявлена с 1700 рублей.

Клуб объявил о наборе персонала. Ранее сообщалось, что сеть DDX fitness может открыть свой первый зал в Перми в торговом центре «Столица», на месте кинотеатра «Киномакс». Однако потенциальные арендаторы отказались от площадки.

На данный момент в федеральную сеть входят клубы Москвы, Московской области, Ростова, Казани, Ярославля, Воронежа, Нижневартовска, Тулы и Сургута.

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