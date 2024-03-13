В Прикамье ищут строителя гнезд для беркутов

Беркут занесен в Красные книги России и Пермского края. По данным доцента кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Галины Матвеевой, в 1980-е годы в Прикамье насчитывалось до 18 пар птиц, а сейчас в регионе гнездится не более двух-трех пар.