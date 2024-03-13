properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

В Прикамье ищут строителя гнезд для беркутов

В Прикамье ищут строителя гнезд для беркутов

13 марта 2024, 05:47
Фото: 1MI
Предстоит высоко на деревьях сооружать искусственные гнездовые платформы.

В Прикамье ищут строителей гнезд для беркутов. Подробности проекта сообщает ura.ru со ссылкой на минприроды Пермского края.

Как рассказал изданию промышленный альпинист Константин Завалин, работа заключается в том, чтобы «высоко на столетних деревьях оборудовать гнездовья для птиц».

«Проект предусматривает постройку искусственных гнездовых платформ на ранее известных гнездовых участках беркута. Ожидается заселение беркутом установленных платформ, привлечение пар на гнездовые участки», — сообщают в минприроды.

В марте–апреле специалисты намерены оборудовать пять таких платформ в заказниках «Березниковский» (Березниковский городской округ) и «Северный олень» (Гайнский муниципальный округ). Возле гнезд установят фотоловушки, позволяющие отследить как заселение гнезд, так и жизнь птиц.

Беркут занесен в Красные книги России и Пермского края. По данным доцента кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Галины Матвеевой, в 1980-е годы в Прикамье насчитывалось до 18 пар птиц, а сейчас в регионе гнездится не более двух-трех пар.

Читайте также:
В этом году количество природных парков с платным входом в Прикамье вырастетПермские спасатели вытащили из западни вороненкаСуд начал рассмотрение иска Росприроднадзора к «Прикамскому картону»
#Общество#Природа#Птицы#Природопользование
Подпишитесь
Почему «инфекционка» не утонула, как зоопарк? Ответы про значимые для Перми объекты
Сегодня, 06:02
Сотрудники ФСБ провели обыски у директора пермского музея PERMM
Сегодня, 05:40
В мае перекроют Красавинский мост Перми из-за ремонта деформационного шва
Сегодня, 05:33
Пермяки жалуются на массовую гибель коров и сжигание туш
Сегодня, 04:51
Беспилотники вторую ночь подряд массово атакуют регионы России. Что говорят власти
Сегодня, 02:53
Пермяков предупреждают о сбоях при оплате проезда в общественном транспорте
Сегодня, 03:30