В Прикамье ищут строителя гнезд для беркутов

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
В Прикамье ищут строителей гнезд для беркутов. Подробности проекта сообщает ura.ru со ссылкой на минприроды Пермского края.
Как рассказал изданию промышленный альпинист Константин Завалин, работа заключается в том, чтобы «высоко на столетних деревьях оборудовать гнездовья для птиц».
«Проект предусматривает постройку искусственных гнездовых платформ на ранее известных гнездовых участках беркута. Ожидается заселение беркутом установленных платформ, привлечение пар на гнездовые участки», — сообщают в минприроды.
В марте–апреле специалисты намерены оборудовать пять таких платформ в заказниках «Березниковский» (Березниковский городской округ) и «Северный олень» (Гайнский муниципальный округ). Возле гнезд установят фотоловушки, позволяющие отследить как заселение гнезд, так и жизнь птиц.
Беркут занесен в Красные книги России и Пермского края. По данным доцента кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Галины Матвеевой, в 1980-е годы в Прикамье насчитывалось до 18 пар птиц, а сейчас в регионе гнездится не более двух-трех пар.