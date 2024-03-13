После скандала в парикмахерской пермякам напомнили, как защитить свои права

Если услуга выполнена некачественно или при оплате вам назвали сумму, превышающую указанную в прейскуранте, то вы имеете право сообщить об этом исполнителю. В салоне красоты вам должны озвучить конечную стоимость до выполнения стрижки, укладки или иных парикмахерских услуг. Если вы обнаружили недостатки, то имеете право потребовать бесплатно исправить ситуацию или уменьшить цену.