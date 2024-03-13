После скандала в парикмахерской пермякам напомнили, как защитить свои права

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Парикмахер обязан заранее озвучивать стоимость стрижки. Об этом следует помнить при обращении за услугой, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Зачастую потребитель не может защитить свои права, особенно если разгорелся спор.
Если услуга выполнена некачественно или при оплате вам назвали сумму, превышающую указанную в прейскуранте, то вы имеете право сообщить об этом исполнителю. В салоне красоты вам должны озвучить конечную стоимость до выполнения стрижки, укладки или иных парикмахерских услуг. Если вы обнаружили недостатки, то имеете право потребовать бесплатно исправить ситуацию или уменьшить цену.
Что делать, если в парикмахерском салоне не исправили ситуацию? Обратитесь в региональный Роспотребнадзор, чтобы через суд возместить моральный и материальный вред. Тогда исполнителя могут привлечь к административной ответственности.
На прошлой неделе в соцсетях было опубликовано видео, снятое одной из сотрудниц парикмахерского салона в Перми. Автор видео заставила пенсионерку подметать пол и обругала ее, так как женщина не смогла расплатиться за стрижку. Позже следователи возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).