В суд направлено дело об упавшем между теплоходом и пристанью пермяке

22 июля 2023 года обвиняемый на Кама в Перми руководил теплоходом «Москва-42» в рейсе по экскурсионно-прогулочным маршрутам. На борту отсутствовала предохранительная подтрапная сетка. В ходе высадки людей с борта речного судна один пассажир оступился на трапе, потерял равновесие и упал в пространство между бетонным причалом речного порта и теплоходом, получив тяжкий вред здоровью.