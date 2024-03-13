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Published Сегодня, 14:29

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Updated Сегодня, 14:31

В суд направлено дело об упавшем между теплоходом и пристанью пермяке

В суд направлено дело об упавшем между теплоходом и пристанью пермяке

13 марта 2024, 14:29
Фото: Центральное МСУТ СК России
Следствие считает виновным капитана.

В Пермском крае направлено в суд уголовное дело в отношении капитана теплохода, в результате действий которого пассажир получил тяжкий вред здоровью. Об этом сообщают в Центральном МСУТ СК России.

22 июля 2023 года обвиняемый на Кама в Перми руководил теплоходом «Москва-42» в рейсе по экскурсионно-прогулочным маршрутам. На борту отсутствовала предохранительная подтрапная сетка. В ходе высадки людей с борта речного судна один пассажир оступился на трапе, потерял равновесие и упал в пространство между бетонным причалом речного порта и теплоходом, получив тяжкий вред здоровью.

Сейчас 49-летний капитан теплохода коммерческой организации обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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#Происшествия#Суд#Пермь#Пермский край#Авария#Прокуратура#Уголовное дело#Теплоход#Транспорт#Прогулочный теплоход
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