В суд направлено дело об упавшем между теплоходом и пристанью пермяке

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
В Пермском крае направлено в суд уголовное дело в отношении капитана теплохода, в результате действий которого пассажир получил тяжкий вред здоровью. Об этом сообщают в Центральном МСУТ СК России.
22 июля 2023 года обвиняемый на Кама в Перми руководил теплоходом «Москва-42» в рейсе по экскурсионно-прогулочным маршрутам. На борту отсутствовала предохранительная подтрапная сетка. В ходе высадки людей с борта речного судна один пассажир оступился на трапе, потерял равновесие и упал в пространство между бетонным причалом речного порта и теплоходом, получив тяжкий вред здоровью.
Сейчас 49-летний капитан теплохода коммерческой организации обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).