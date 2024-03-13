Верните красоту ног! Как быстро и эффективно вылечить варикоз у женщин

Для лазерного лечения варикоза наиболее подходящее время — ранняя весна. После зимы вены находятся в спокойном состоянии, жары пока нет, и в компрессионном трикотаже очень удобно гулять. Ну, а так как до лета времени еще много — можете быть уверены, что к началу отпускного сезона реабилитация полностью завершится и уже ничто вам не помешает наслаждаться здоровьем, легкостью, красотой своих ног.