Верните красоту ног! Как быстро и эффективно вылечить варикоз у женщин

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Варикоз встречается у женщин чаще, чем у мужчин. Причин для этого несколько. По мнению флебологов — это гормональные изменения в организме во время беременности, наследственность, малоподвижный образ жизни и лишний вес, статические нарушения стопы, например, плоскостопие. При правильном подходе, варикоз ног у женщин можно успешно диагностировать и вылечить — главное вовремя обратиться к специалисту и принять все необходимые для этого меры.
Варикоз у женщин нередко может появиться во время беременности. Это связано с тем, что увеличивается количество крови и гормонов в организме женщины, а плод сдавливает вены таза, тем самым повышая венозное давление. Поэтому беременным женщинам, у которых выявили варикоз вен, нужно обязательно наблюдаться у флеболога во время беременности и после родов пройти дуплексное сканирование вен, не дожидаясь опасных осложнений, например, тромбоза.
А вот что касается наследственной предрасположенности, то ее вклад в патогенезе развития варикозной болезни, по мнению флебологов, преувеличен.
Сидячая работа, малоподвижный образ жизни, постоянное ношение высоких каблуков, также могут вызвать варикоз ног у женщин. Все это приводит к тому, что тонус сосудов снижается, в венах застаивается кровь. Чтобы компенсировать возникший дисбаланс, вены расширяются, при этом у женщин еще может появиться отечность и чувство тяжести.
При отсутствии адекватного лечения, патологический процесс в венах неуклонно прогрессирует. Поэтому очень важно своевременно принять профилактические меры. Они предотвратят развитие заболевания у женщин, которые предрасположены к этому. Если есть хоть один признак появления варикоза, то не нужно ждать возникновения некрасивых венозных гроздьев на ногах, и уж тем более осложнений. В том случае, если варикоз все-таки существует, оперативного лечения не избежать.
Обратившись вовремя в специализированную клинику «Варикоза нет» к хирургу-флебологу, можно пройти полную диагностику состояния вен, которая включает ультразвуковое дуплексное сканирование вен обеих ног, консультацию специалиста, постановку диагноза и индивидуальный план лечения. Современные способы лечения варикоза, такие как эндовенозная лазерная коагуляция, минифлебэктомия, склеротерапия, позволяют сделать этот процесс максимально эффективным и безболезненным. А еще не требует госпитализации, только местная анестезия, без разрезов и шрамов, без длительного восстановительного периода. Вся процедура занимает не более часа.
Для лазерного лечения варикоза наиболее подходящее время — ранняя весна. После зимы вены находятся в спокойном состоянии, жары пока нет, и в компрессионном трикотаже очень удобно гулять. Ну, а так как до лета времени еще много — можете быть уверены, что к началу отпускного сезона реабилитация полностью завершится и уже ничто вам не помешает наслаждаться здоровьем, легкостью, красотой своих ног.
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