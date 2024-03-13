Водителей предупреждают о гололедице на дорогах в Пермском крае

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В Пермском крае в ближайшее время испортится погода. В краевом Минтербезе со ссылкой на синоптиков уточняют, что с 20:00 13 марта до 20:00 14 марта прогнозируется снег, гололедно-изморозевые отложения на проводах, на дорогах образуется гололедица. Ночью температура опустится до -8…-3°, по северу до -13°, в горах и низинах температура достигнет -22°. Днем потеплеет до -2…+3°.
Из-за ухудшения погоды возможны аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства, увеличение числа аварий и техногенных пожаров.
При возникновении чрезвычайных ситуаций о них нужно сообщать по телефону вызова служб экстренного реагирования — 112.