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Published Сегодня, 09:03

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Updated Сегодня, 09:05

Водителей предупреждают о гололедице на дорогах в Пермском крае

Водителей предупреждают о гололедице на дорогах в Пермском крае

13 марта 2024, 09:03
Фото: properm.ru
Погода испортится уже вечером.

В Пермском крае в ближайшее время испортится погода. В краевом Минтербезе со ссылкой на синоптиков уточняют, что с 20:00 13 марта до 20:00 14 марта прогнозируется снег, гололедно-изморозевые отложения на проводах, на дорогах образуется гололедица. Ночью температура опустится до -8…-3°, по северу до -13°, в горах и низинах температура достигнет -22°. Днем потеплеет до -2…+3°.

Из-за ухудшения погоды возможны аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства, увеличение числа аварий и техногенных пожаров.

При возникновении чрезвычайных ситуаций о них нужно сообщать по телефону вызова служб экстренного реагирования — 112.

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#Пермь#Погода#Мчс
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