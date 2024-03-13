Вынесен приговор сотруднику ИК из Прикамья, носившему на зону запрещенку за деньги

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Published Сегодня, 15:45
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Вынесен приговор бывшему сотруднику ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Пермскому краю. Мужчина превысил должностные полномочия из корысти, а также получал взятки за незаконные действия в интересах осужденных, сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.
В период с июня 2022 года по февраль 2023 года сотрудник ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Пермскому краю Александр Ветров передавал за деньги осужденным предметы, запрещенные требованиями уголовно-исправительного кодекса Российской Федерации. Начальник отряда пронес в кунгурскую ИК-40 14 мобильных телефонов и девять бутылок коньяка. Стоимость услуг была обусловлена в 5 тыс. рублей за гаджет и 1 тыс. рублей за бутылку. После товары передавались одному из осуждённых. Общая сумма незаконного вознаграждения установлена следствием в 79 тыс. рублей.
В феврале 2023 года обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю совместно с УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю.
Решением Кунгурского городского суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре с половиной года условно и к штрафу в размере 600 тыс. рублей, с лишением права занимать должности связанные с осуществлением функций представительной власти или с выполнением полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления, сроком на три года.