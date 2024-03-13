Вынесен приговор сотруднику ИК из Прикамья, носившему на зону запрещенку за деньги

Решением Кунгурского городского суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре с половиной года условно и к штрафу в размере 600 тыс. рублей, с лишением права занимать должности связанные с осуществлением функций представительной власти или с выполнением полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления, сроком на три года.