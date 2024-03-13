Житель Александровска задолжал более миллиона рублей на содержание дочери

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Александровский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчина уклонялся от выплаты алиментов, сообщают в прокуратуре края.
Подсудимый с апреля по сентябрь 2023 г. не выплачивал средства на содержание своей несовершеннолетней дочери. Обязательность уплаты алиментов была установлена решением суда. В результате задолженность за пять месяцев составила более 100 тыс. рублей, а общая сумма долга превысила 1 млн рублей.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата алиментов на содержание детей) и приговорил мужчину к семи месяцам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства.
Уголовное дело расследовано территориальным органом дознания УФССП России по Пермскому краю.