Житель Александровска задолжал более миллиона рублей на содержание дочери

Подсудимый с апреля по сентябрь 2023 г. не выплачивал средства на содержание своей несовершеннолетней дочери. Обязательность уплаты алиментов была установлена решением суда. В результате задолженность за пять месяцев составила более 100 тыс. рублей, а общая сумма долга превысила 1 млн рублей.