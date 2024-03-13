Жителя Пермского края насильно отправили в больницу из-за опасной болезни

Мужчина подвергал опасности окружающих. Больница через суд добилась принудительной госпитализации. После решения суда он скрывался от приставов, но позже его удалось задержать. Пациента доставили в Пермь в краевой противотуберкулезный диспансер. Он должен провести в больнице минимум четыре месяца.