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Published Сегодня, 06:33

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Updated Сегодня, 06:35

Жителя Пермского края насильно отправили в больницу из-за опасной болезни

Жителя Пермского края насильно отправили в больницу из-за опасной болезни

13 марта 2024, 06:33
Фото: ideogram.ai
Мужчина должен будет пройти лечение от туберкулеза.

В Пермском крае приставы принудительно госпитализировали больного туберкулезом. У 38-летнего мужчины выявили открытую форму туберкулеза легких. С этим заболеванием показана изоляция от общества. При этом пермяк лечиться не хотел, общался с другими людьми, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.

Мужчина подвергал опасности окружающих. Больница через суд добилась принудительной госпитализации. После решения суда он скрывался от приставов, но позже его удалось задержать. Пациента доставили в Пермь в краевой противотуберкулезный диспансер. Он должен провести в больнице минимум четыре месяца.

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#Медицина в Прикамье#Приставы#Пермь
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