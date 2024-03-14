Авиакомпанию Royal Flight лишили допуска на перелеты в 13 стран

Ранее сообщалось, что в апреле прошлого года Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиакомпании. По данным ведомства, мера была принята по заявлению самого перевозчика. При этом фактически выполнять рейсы авиакомпания прекратила еще в марте 2022 года на фоне санкций и отзыва самолетов иностранными лизингодателями. Парк Royal Flight состоял только из американских Boeing.