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Авиакомпанию Royal Flight лишили допуска на перелеты в 13 стран

Авиакомпанию Royal Flight лишили допуска на перелеты в 13 стран

14 марта 2024, 08:35
Весной 2022 года Royal Flight приостановила полеты на фоне санкций.
Сюжет
Санкции

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) отозвало у авиакомпании Royal Flight разрешение на допуск к международных рейсам из Перми. На приказ Росавиации компании обратил внимание «Новый компаньон». Документ был подписан 13 марта.

Согласно приказу, Royal Flight теперь не сможет осуществлять вылеты в города Каир, Хургада, Шарм-Эль-Шейх (Египет), Ираклион, Солоники, Родос, Корфу (Греция), Барселона, Пальма-де-Майорка (Испания), Варадеро (Куба), Канкун (Мексика), Фуджейра (ОАЭ), Утапао (Таиланд), Эйлат (Израиль), Акаба (Иордания), Ларнака (Кипр), Санья (Китай), Занзибар (Танзания), Монастир, Джерба, Энфида (Тунис). В общей сложности авиакомпания потеряла разрешение на 473 международных рейса из различных городов России.

Ранее сообщалось, что в апреле прошлого года Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиакомпании. По данным ведомства, мера была принята по заявлению самого перевозчика. При этом фактически выполнять рейсы авиакомпания прекратила еще в марте 2022 года на фоне санкций и отзыва самолетов иностранными лизингодателями. Парк Royal Flight состоял только из американских Boeing.

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