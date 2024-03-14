Авиакомпанию Royal Flight лишили допуска на перелеты в 13 стран

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) отозвало у авиакомпании Royal Flight разрешение на допуск к международных рейсам из Перми. На приказ Росавиации компании обратил внимание «Новый компаньон». Документ был подписан 13 марта.
Согласно приказу, Royal Flight теперь не сможет осуществлять вылеты в города Каир, Хургада, Шарм-Эль-Шейх (Египет), Ираклион, Солоники, Родос, Корфу (Греция), Барселона, Пальма-де-Майорка (Испания), Варадеро (Куба), Канкун (Мексика), Фуджейра (ОАЭ), Утапао (Таиланд), Эйлат (Израиль), Акаба (Иордания), Ларнака (Кипр), Санья (Китай), Занзибар (Танзания), Монастир, Джерба, Энфида (Тунис). В общей сложности авиакомпания потеряла разрешение на 473 международных рейса из различных городов России.
Ранее сообщалось, что в апреле прошлого года Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиакомпании. По данным ведомства, мера была принята по заявлению самого перевозчика. При этом фактически выполнять рейсы авиакомпания прекратила еще в марте 2022 года на фоне санкций и отзыва самолетов иностранными лизингодателями. Парк Royal Flight состоял только из американских Boeing.