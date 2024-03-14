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Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

В Пермском крае цены на бензин не растут третью неделю подряд

Что случилось с ценами на бензин в Пермском крае за неделю? Отвечает Росстат

14 марта 2024, 04:55
Фото: freepik.com

В Пермском крае цены на бензин не растут третью неделю подряд

Стоимость топлива в регионе остается самой высокой в ПФО.
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Уфас

В Пермском крае третью неделю подряд не увеличиваются цены на бензин. При этом стоимость топлива в Прикамье остается самой высокой в Приволжском федеральном округе. На втором месте находится Нижегородская область со средней ценой на бензин 54,32 рубля, на третьей позиции расположились Удмуртия и Пензенская область — 53,88, следует из данных Росстата.

Пермский край Средние цены на 26 февраля Средние цены на 4 марта Средние цены на 11 марта
Бензин автомобильный 55,04 55,04 55,04
Марка АИ-92 50,78 50,78 50,78
Марка АИ-95 55,18 55,18 55,18
Марка АИ-98 и выше 69,64 69,64 69,64
Дизельное топливо 65,30 65,30 65,30

За период с 5 по 11 марта в России цены на бензин выросли в четырех регионах, снизились — в семи.

13 марта в Минэнерго РФ заявили, что сейчас в РФ нет рисков роста розничных цен на моторное топливо. Ситуацию контролирует как министерство, так и ФАС РФ: «Принимаются меры по обеспечению необходимой загрузки нефтеперерабатывающих мощностей одновременно с координацией действий нефтяных компаний и ОАО „РЖД“», — пояснили в министерстве.

#Авто#Уфас#Пермь#Цены#Статистика#Бензин#Топливо#Бензин цена
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