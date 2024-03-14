Что случилось с ценами на бензин в Пермском крае за неделю? Отвечает Росстат

В Пермском крае третью неделю подряд не увеличиваются цены на бензин. При этом стоимость топлива в Прикамье остается самой высокой в Приволжском федеральном округе. На втором месте находится Нижегородская область со средней ценой на бензин 54,32 рубля, на третьей позиции расположились Удмуртия и Пензенская область — 53,88, следует из данных Росстата.