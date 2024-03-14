Что случилось с ценами на бензин в Пермском крае за неделю? Отвечает Росстат

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
В Пермском крае третью неделю подряд не увеличиваются цены на бензин. При этом стоимость топлива в Прикамье остается самой высокой в Приволжском федеральном округе. На втором месте находится Нижегородская область со средней ценой на бензин 54,32 рубля, на третьей позиции расположились Удмуртия и Пензенская область — 53,88, следует из данных Росстата.
|Пермский край
|Средние цены на 26 февраля
|Средние цены на 4 марта
|Средние цены на 11 марта
|Бензин автомобильный
|55,04
|55,04
|55,04
|Марка АИ-92
|50,78
|50,78
|50,78
|Марка АИ-95
|55,18
|55,18
|55,18
|Марка АИ-98 и выше
|69,64
|69,64
|69,64
|Дизельное топливо
|65,30
|65,30
|65,30
За период с 5 по 11 марта в России цены на бензин выросли в четырех регионах, снизились — в семи.
13 марта в Минэнерго РФ заявили, что сейчас в РФ нет рисков роста розничных цен на моторное топливо. Ситуацию контролирует как министерство, так и ФАС РФ: «Принимаются меры по обеспечению необходимой загрузки нефтеперерабатывающих мощностей одновременно с координацией действий нефтяных компаний и ОАО „РЖД“», — пояснили в министерстве.