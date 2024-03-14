Диетолог Саволюк: водители с избыточным весом чаще рискуют попасть в ДТП

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Она объясняет это тем, что лишний вес приводит к развитию артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, а также инфаркта и инсульта, пишет ridus.ru.
В интервью «Газете.Ru», Саволюк отмечает, что нельзя отправлять человека в рейс, если у него может возникнуть гипертонический криз в любой момент.
Кроме того, она указывает на то, что у водителя со сверхвесом может развиться сахарный диабет II типа, который замедляет его реакцию. Ухудшение реакции также происходит из-за остеохондроза, который также развивается из-за избыточного веса.