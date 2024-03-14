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Updated Сегодня, 17:14

Диетолог Саволюк: водители с избыточным весом чаще рискуют попасть в ДТП

14 марта 2024, 17:14
Доктор по питанию Антонина Саволюк считает, что водители, страдающие от избыточного веса, имеют более высокий риск попадания в ДТП.

Она объясняет это тем, что лишний вес приводит к развитию артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, а также инфаркта и инсульта, пишет ridus.ru.

В интервью «Газете.Ru», Саволюк отмечает, что нельзя отправлять человека в рейс, если у него может возникнуть гипертонический криз в любой момент.

Кроме того, она указывает на то, что у водителя со сверхвесом может развиться сахарный диабет II типа, который замедляет его реакцию. Ухудшение реакции также происходит из-за остеохондроза, который также развивается из-за избыточного веса.

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