Директор филиала «Азот» провел встречи с трудовым коллективом

В мероприятиях приняли участие около 500 человек. За время встреч директор филиала ответил на многие вопросы, которые касались социальной политики, благоустройства, транспорта, питания, льгот и гарантий, вопросов охраны труда и промышленной безопасности и т. д. Семенюк подвел итоги работы филиала «Азот» в 2023 году и рассказал о перспективах развития.