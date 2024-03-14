Экс-депутат Заксобрания Прикамья покидает столичное правительство

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Антон Удальев может покинуть пост заместителя руководителя начальника департамента ЖКХ Москвы. Мужчина написал заявление о своем уходе и ушел в длительный отпуск. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье».
Удальев подтвердил порталу информацию о том, что на данный момент находится в отпуске. Насчет возможного сложения полномочий он воздержался от комментариев.
На должности замруководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Антон Удальев осуществляет единую техническую и технологическую политику в области содержания, капитального и текущего ремонта объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города. С 2020 по 2023 год являлся депутатом Законодательного Собрания Пермского края, а с 2021 года был председателем комитета по развитию инфраструктуры. Известно, в феврале прошлого года Удальев сложил полномочия в краевом заксобрании, после чего в марте занял пост в администрации столицы.