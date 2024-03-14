Экс-депутат Заксобрания Прикамья покидает столичное правительство

На должности замруководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Антон Удальев осуществляет единую техническую и технологическую политику в области содержания, капитального и текущего ремонта объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города. С 2020 по 2023 год являлся депутатом Законодательного Собрания Пермского края, а с 2021 года был председателем комитета по развитию инфраструктуры. Известно, в феврале прошлого года Удальев сложил полномочия в краевом заксобрании, после чего в марте занял пост в администрации столицы.