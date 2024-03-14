Эксперт рассказала, как взять квартиру в ипотеку без первоначального взноса

Пожалуй, каждому хочется иметь свою квартиру, а не арендовать жилье. Что делать, если на первоначальный взнос денег нет, а банк отказал вам в потребительском кредите, — руководитель компании «Фабрика ипотеки и безопасных сделок „Московия“» города Клин и юрист Екатерина Подколзина рассказала изданию newia.ru.