Эксперт рассказала, как взять квартиру в ипотеку без первоначального взноса

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Пожалуй, каждому хочется иметь свою квартиру, а не арендовать жилье. Что делать, если на первоначальный взнос денег нет, а банк отказал вам в потребительском кредите, — руководитель компании «Фабрика ипотеки и безопасных сделок „Московия“» города Клин и юрист Екатерина Подколзина рассказала изданию newia.ru.
Во-первых, изучите предложения от строительных компаний. Застройщики не выдают кредиты для оформления ипотеки, однако могут предложить вариант покупки жилья без первоначального взноса. По факту, компания сама вносит первоначальный взнос, но для покупателя новостройки квартира дорожает.
Если вы выбрали такой вариант, то обратите внимание на возможное удорожание жилья и повышение процентной ставки.
Во-вторых, существует траншевая ипотека. Она подойдет тем, кто собирается выплачивать потребительский кредит за первоначальный взнос. Покупатель заключает договор долевого участия с застройщиком, и заемщик вносит первоначальный взнос. С момента заключения договора и до сдачи дома заемщик платит минимальные платежи по ипотеке — буквально один рубль.
Получается, что покупатель платит за потребительский кредит, взятый на первоначальный взнос, а после сдачи дома в эксплуатацию и получения второго транша — ипотечные платежи.
В-третьих, семьи с детьми могут взять жилье в ипотеку, используя сертификат на материнский капитал. Однако нужно учесть, что некоторые банки принимают в качестве первоначального взноса только средства маткапитала без добавления других денег.