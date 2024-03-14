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«ЭнергосбыТ Плюс» наградил самых ответственных клиентов в Перми

«ЭнергосбыТ Плюс» наградил самых ответственных клиентов в Перми

14 марта 2024, 10:27
Фото: пресс-служба ПАО «Т Плюс»
В акции поучаствовали более 100 тыс. жителей Пермского края.

В Перми прошло вручение подарков победителям акции «В Новый год — без долгов!», организованной АО «ЭнергосбыТ Плюс». Обладателями сертификатов крупной торговой сети стали жители города, ответственно относящиеся к платежам за тепло и горячую воду.

В 2023 году в акции «В Новый год без долгов!» приняли участие более 100 тыс. клиентов группы «Т Плюс» в Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве. Для этого необходимо было погасить задолженность за теплоресурсы, оплатить квитанцию за ноябрь и внести рекомендуемый платеж за декабрь до конца декабря 2023 года. Определение победителей прошло при помощи случайного выбора, а всем участникам акции, погасившим долги, были списаны накопившиеся пени.

Евсей Петров, директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»:

— Мы благодарим всех, кто принял участие в нашей новогодней акции. Благодаря их ответственности и добросовестности у энергетиков «Т Плюс» есть возможность развивать системы теплоснабжения крупнейших городов региона. Вместе с тем, мы приглашаем наших клиентов участвовать и в других акциях, которые проводятся регулярно. Каждый сможет убедиться, что своевременная оплата тепла и горячей воды — это не только правильно, но и выгодно.
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