«ЭнергосбыТ Плюс» наградил самых ответственных клиентов в Перми

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В Перми прошло вручение подарков победителям акции «В Новый год — без долгов!», организованной АО «ЭнергосбыТ Плюс». Обладателями сертификатов крупной торговой сети стали жители города, ответственно относящиеся к платежам за тепло и горячую воду.
В 2023 году в акции «В Новый год без долгов!» приняли участие более 100 тыс. клиентов группы «Т Плюс» в Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве. Для этого необходимо было погасить задолженность за теплоресурсы, оплатить квитанцию за ноябрь и внести рекомендуемый платеж за декабрь до конца декабря 2023 года. Определение победителей прошло при помощи случайного выбора, а всем участникам акции, погасившим долги, были списаны накопившиеся пени.
Евсей Петров, директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»:
— Мы благодарим всех, кто принял участие в нашей новогодней акции. Благодаря их ответственности и добросовестности у энергетиков «Т Плюс» есть возможность развивать системы теплоснабжения крупнейших городов региона. Вместе с тем, мы приглашаем наших клиентов участвовать и в других акциях, которые проводятся регулярно. Каждый сможет убедиться, что своевременная оплата тепла и горячей воды — это не только правильно, но и выгодно.