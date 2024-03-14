«ЭнергосбыТ Плюс» наградил самых ответственных клиентов в Перми

В 2023 году в акции «В Новый год без долгов!» приняли участие более 100 тыс. клиентов группы «Т Плюс» в Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве. Для этого необходимо было погасить задолженность за теплоресурсы, оплатить квитанцию за ноябрь и внести рекомендуемый платеж за декабрь до конца декабря 2023 года. Определение победителей прошло при помощи случайного выбора, а всем участникам акции, погасившим долги, были списаны накопившиеся пени.