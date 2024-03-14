Горнозаводских чиновников через суд заставили обеспечить сироту жильем

С жалобой обратился гражданин, обладающий статусом лица из числа детей-сирот, о нарушении его жилищных прав. Выяснилось, что заявитель с момента возникновения права на жилое помещение не был обеспечен жильем. В этой связи молодой человек вынужден проживать с опекуном, у которого ранее находился на попечении.