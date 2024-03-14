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Published Сегодня, 15:43

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Updated Сегодня, 15:45

Горнозаводских чиновников через суд заставили обеспечить сироту жильем

Горнозаводских чиновников через суд заставили обеспечить сироту жильем

14 марта 2024, 15:43
Фото: 1MI
Заявитель пока продолжает жить с опекуном.
Сюжет
Дети

Прокуратура Горнозаводского района провела проверку по жалобе. Оказалось, что в муниципалитете нарушают права ребенка-сироты, сообщают в надзорном ведомстве.

С жалобой обратился гражданин, обладающий статусом лица из числа детей-сирот, о нарушении его жилищных прав. Выяснилось, что заявитель с момента возникновения права на жилое помещение не был обеспечен жильем. В этой связи молодой человек вынужден проживать с опекуном, у которого ранее находился на попечении.

Прокурором в суд направлен иск о понуждении администрации Горнозаводского городского округа предоставить пострадавшему благоустроенное жилое помещение из специализированного жилого фонда.

Чусовским городским судом исковые требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

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#Общество#Суд#Дети#Прокуратура#Дети-сироты#Горнозаводск
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