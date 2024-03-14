Горнозаводских чиновников через суд заставили обеспечить сироту жильем

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Прокуратура Горнозаводского района провела проверку по жалобе. Оказалось, что в муниципалитете нарушают права ребенка-сироты, сообщают в надзорном ведомстве.
С жалобой обратился гражданин, обладающий статусом лица из числа детей-сирот, о нарушении его жилищных прав. Выяснилось, что заявитель с момента возникновения права на жилое помещение не был обеспечен жильем. В этой связи молодой человек вынужден проживать с опекуном, у которого ранее находился на попечении.
Прокурором в суд направлен иск о понуждении администрации Горнозаводского городского округа предоставить пострадавшему благоустроенное жилое помещение из специализированного жилого фонда.
Чусовским городским судом исковые требования прокурора удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.