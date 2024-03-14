Как поддержать здоровье почек? Рассказывает ученый из Пермского Политеха

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
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Сегодня, 14 марта, отмечается Всемирный день почек. Орган часто называют «вторым сердцем», поскольку их основная функция заключается в непрерывной фильтрации крови. Доктор медицинских наук Пермского Политеха Лариса Волкова рассказала о причинах заболеваний органа и о том, как сохранить здоровье почек.
За 24 часа через почки проходит примерно 200 л крови, где она очищается от ненужных органических, неорганических и токсических веществ, а также продуктов азотистого обмана. С помощью почек из организма выводятся излишки жидкости, нормализуется водно-солевой баланс, стабилизируется кровяное давление и кислотно-щелочной баланс, вырабатывается витамин D и гормоны. К примеру, гормон эритропоэтина поступает в кровоток при кислородном голодании и при попадании в костный мозг стимулирует превращение стволовых клеток в эритроциты.
Профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ отметила недостаток сна, переохлаждение, злоупотребление соленой и белковой пищей, чрезмерное употребление алкоголя, курение, малоподвижный образ жизни, нарушения в работе других систем органов, высокий уровень артериального давления, бесконтрольный прием лекарств и витаминов, переполнение мочевого пузыря и резкое снижение массы тела.
Отмечается, что к болезням почек предрасположены те люди, кто часто переносит ангину, страдает от диабета, системной красной волчанкой и гипертонической болезнью.
При уролитиазе (мочекаменная болезнь) в почках образуются песок и камни. В течение времени они могут увеличиваться в своих размерах. Согласно исследованию, с такой проблемой каждый год сталкивается 3% населения. В группу риска входят мужчины в возрасте от 30 до 60 лет, именно у них мочекаменная болезнь возникает чаще, чем у женской половины населения.
Ключевыми причинами заболевания являются наследственная предрасположенность к патологии и нарушения обмена веществ. Также, развитию болезни могут еда и напитки, повышающие секрецию желудочного сока, среди которых алкоголь, кофе, газированные напитки, пряности, острые закуски и соленые продукты, которые ускоряют выведение кальция из организма.
Почки человека также подвержены к возникновению таких заболеваний как пиелонефрит и гломерулорнефрит. Несмотря на их общность, эти основные группы болезней мочевыводящих путей имеют различия в патогенезе. Пиелонефрит — инфекционно-воспалительный процесс. возбудителем заболевания зачастую становится кишечная палочка. Гломерулонефрит — имунно-воспалительная болезнь, при которой страдают почечные клубочки. Вероятность ее возникновения увеличивается при других инфекционных заболеваний, вызванных стрептококками. К ним относятся острый тонзиллит, скарлатина, стрептодермия и др. Кроме того, на почках могут формироваться и доброкачественные новообразования.
По словам эксперта политеха, почечная недостаточность означает, что почки не способны в полной мере выполнять свою функцию, и часть веществ, которая должна была покинуть организм, вернулась обратно. Фактором почечной недостаточности могут стать патологии сердечно-сосудистой и мочевыводящей систем, травмы, отравление ядами и тяжелыми металлами.
Нефроптоз (опущение почки), встречается у 2% трудоспособного населения в возрасте от 20 до 40 лет. К возникновению синдрома приводят тяжелая атлетика, чрезмерная физическая активность во время работы и внезапное похудение.
Большую опасность представляет и травматическое повреждение почек, приводящее к нарушению целостности органа, повреждению почечной ткани и сосудов. Патология может быть изолированной и сочетаться с травмами других органов брюшной полости, легких, переломом позвоночника, ребер, костей таза.
Для того, чтобы выявить отклонения в работе почек, следует как минимум раз в год сдавать общеклинический анализ мочи, пробу крови на гликированный гемоглобин, гормоны щитовидной железы, на ВИЧ, гепатит В, сифилис.
Следует избегать в первую очередь следующие продукты: какао, шоколад, шпинат, бобовые. Стоит ограничить в своем рационе жиры, сахар, картофель, помидоры. Под запретом также потроха, полуфабрикаты и готовые консервы.
В отрицательном ключе на почки влияют эфирные масла, бульоны, острый перец, пряности, грибы, редис, лук, чеснок, редька, щавель, шпинат, соленые, маринованные и квашенные овощи, жирные закуски, копчености, икра, мясные, рыбные и грибные соусы, перец, горчица и хрен. Из напитков к употреблению противопоказаны крепкий кофе и минеральные воды. Рекомендуется класть в блюда лавровый лист, лук легкой степени зажарки, из специй — корицу.
В воде содержатся кальций, магний, фтор, йод, разнообразные соли и другие полезные вещества. При чрезмерно высокой их концентрации жидкость становится опасной. Некачественная вода зачастую содержит избыточное количество соединений с кальцием.
Кальций участвует в процессах сокращения сердечной мышцы, выделении гормонов надпочечниками, в секреторной функции печени. Его недостаток провоцирует судорожные сокращения сердца, нарушение процессов свертываемости крови и нормального образования костей. Недостаточное содержание кальция в воде вызывает рахит, гипертонию, ишемическую болезнь сердца и инсульта.
По рекомендации ВОЗ, нормы кальция в питьевой воде должны оставаться на уровне 20-80 мг/л. Предельно допустимая концентрация микроэлемента составляет 200 мг/л. Оптимальное количество воды — не более одного литра в час.
Чрезмерное употребление витаминов может привести к развитию патологий. Излишек витамина С может стать причиной отложения солей щавелевой кислоты, что провоцирует образование камней в почках. При избытке жирорастворимых витаминов А, D, E и K может возникнуть гипервитаминоз.
Учеными США было доказано, что добавки витамина D и кальция увеличивают частоту возникновения мочекаменной болезни и острой почечной недостаточности. Однако дефицит его связан с повышенным риском выделения белка с мочой, одного из ранних признаков поражения почек.
Здоровье почек обеспечивают фрукты, овощи, цельнозерновые, рис, орехи, семена, бобовые. Продукты для почек с мочегонным эффектом: огурцы, листовой салат, кабачки, тыква, помидоры, морковь, свекла, запеченный или отварной картофель, клюква, яблоки, груши, цитрусовые, арбуз, дыня, петрушка, укроп. В качестве напитков лучше отдавать предпочтение морсам, некрепкому чаю, отвару шиповника.
Также, будет полезным употребление нежирных молочных продуктов, постного мяса, курицы, индейки, рыбы, морепродуктов, яиц, сои, жирной рыбы, авокадо, оливок, грецких орехов и разнообразных растительных масел.
Существует несколько советов для сохранения здоровья «второго сердца»: не злоупотреблять солью и мясной пищей, ограничить употребление консервов, пищевых концентратов и продуктов быстрого приготовления, контролировать массу тела, не курить и не злоупотреблять алкоголем. Пить больше жидкости, заниматься спортом, ограничить прием лекарств и БАДов и контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина крови. Следует соблюдать осторожность при работе с органическими растворителями и тяжелыми металлами.