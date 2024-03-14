Как поддержать здоровье почек? Рассказывает ученый из Пермского Политеха

При уролитиазе (мочекаменная болезнь) в почках образуются песок и камни. В течение времени они могут увеличиваться в своих размерах. Согласно исследованию, с такой проблемой каждый год сталкивается 3% населения. В группу риска входят мужчины в возрасте от 30 до 60 лет, именно у них мочекаменная болезнь возникает чаще, чем у женской половины населения.