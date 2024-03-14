Как получить сертификат на детский отдых в 2024 году. Инструкция Properm. ru

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В Пермском крае семьям с детьми предоставляются путевки, компенсации и сертификаты. Заявления принимаются через МФЦ, региональный портал «Услуги и сервисы Пермского края» или непосредственно в органах местного самоуправления.
В связи с тем, что сейчас нужно получить справку о нуждаемости для получения господдержки на детский отдых, у родителей возникло много вопросов. Properm.ru подготовил инструкцию, что можно сделать.
Те, кто будет обращаться в МФЦ, запишитесь заранее на определенное время, чтобы не стоять в очереди. Главное — не забыть документы, принести с собой:
С обращением на портал Госуслуги все проще и сложнее одновременно.
«Да это просто квест какой-то! — Прокомментировала Properm.ru многодетная пермячка Наталья М. — Я так и не смогла через Госуслуги подать заявление на получение этой справки о нуждаемости. Пришлось идти в МФЦ, потом ехать за этой справкой в соцзащиту! Век высоких технологий? А везде съезди и в бумажном виде принеси».
Как пояснили Properm.ru в Минтруда Пермского края, сведения о нуждаемости не надо получать в бумажном виде, они в электронном виде через 10 дней должны стать доступным органам местного самоуправления.
Итак, если вы обратились на портал «Госуслуги». Находите по поиску, по меню, как угодно (может быть, даже и не сразу) услугу «Признание нуждающимися в предоставлении мер социальной поддержки».
Пусть надпись «среднедушевой доход не должен превышать прожиточный минимум» вас не смущает, жмите «продолжить». Как об этом догадаться? Самим — никак. После того. как вы нажмете «продолжить» появится окно с пунктами, которые также вызовут затруднение.
В этом окошечке выбираем пункт «Единовременное социальное пособие кормящим матерям». Неважно, что вы не кормящая мать, и сведения нужны для ребенка, который уже давно из возраста кормления вышел, а в лагерь собирается на 21 день. Просто поверьте — надо выбрать именно этот пункт, мы всё узнали.
Дальше будет проще — указываете данные из свидетельств о рождении, гражданство, номера СНИЛС, паспортов, сведения о супруге, тоже СНИЛС, паспортные данные. Таким образом доберетесь до конца.
После того, как заполнили форму заявления на Госуслугах или после обращения в МФЦ примерно через 10 дней (срок предоставления сведений о нуждаемости) можно снова идти в МФЦ. Или в орган местного самоуправления. Или на региональный портал «Услуги и сервисы Пермского края». Чтобы подать заявление на получение сертификата, компенсации или путевки.
В Минтруда Пермского края уточняют: семья признается нуждающейся в господдержке на детский отдых, если среднедушевой доход не превышает трех прожиточных минимумов на одного члена семьи в месяц. В 2024 году эта сумма составляет 42 651 рубль в месяц на человека.
Господдержка осуществляется адресно, в зависимости от категории семьи ее размер составляет от 30% до 100% расчетной стоимости путевки. Расчетная стоимость — не то же самое, что реальная стоимость. Расчетная стоимость в 2024 году следующая: 18 727,66 рублей (профильный лагерь), 25 537,89 рублей (загородный лагерь), 35 074,32 рублей (санаторный лагерь).
Напомним, реальная средняя цена путевки в загородный лагерь — 50 тыс. рублей.
Сохраняется отдельный порядок расчета доходов для семей, где один из родителей является участником СВО. Доходы такого члена семьи не учитываются, в составе семьи родитель учитывается.
Заявления на признание семей нуждающимися в получении мер поддержки уже принимаются. Заявления на предоставление государственной поддержки на отдых и оздоровление детей будут приниматься с середины марта.
Не все лагеря работают с сертификатами, компенсациями. Есть такие, которые все равно продадут свои путевки (уже продали). Есть лагеря, где любят проводить спортивные сборы, и тоже не принимают сертификаты. Со списком тех организаций, куда пустят с господдержкой, можно ознакомиться на портале «Пермские каникулы».
В Министерстве труда и социального развития Пермского края работает телефон горячей линии — 8-902-47-222-14. Можно позвонить или задать вопрос в мессенджере, на который будут даны подробные разъяснения. Звонок бесплатный.