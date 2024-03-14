Как получить сертификат на детский отдых в 2024 году. Инструкция Properm. ru

В этом окошечке выбираем пункт «Единовременное социальное пособие кормящим матерям». Неважно, что вы не кормящая мать, и сведения нужны для ребенка, который уже давно из возраста кормления вышел, а в лагерь собирается на 21 день. Просто поверьте — надо выбрать именно этот пункт, мы всё узнали.