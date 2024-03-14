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Как получить сертификат на детский отдых в 2024 году. Инструкция Properm. ru

Как получить сертификат на детский отдых в 2024 году. Инструкция Properm. ru

14 марта 2024, 08:15
Фото: properm.ru
Мы обратили внимание на изменения в законодательстве, которые произошли в 2024 году. Знакомим с ними родителей.

В Пермском крае семьям с детьми предоставляются путевки, компенсации и сертификаты. Заявления принимаются через МФЦ, региональный портал «Услуги и сервисы Пермского края» или непосредственно в органах местного самоуправления.

В связи с тем, что сейчас нужно получить справку о нуждаемости для получения господдержки на детский отдых, у родителей возникло много вопросов. Properm.ru подготовил инструкцию, что можно сделать.

  1. Если у семьи есть статус нуждающейся, повторно подтверждать его не нужно. Орган местного самоуправления самостоятельно получит необходимые данные.
  2. Если у семьи нет статуса нуждающейся, то для определения права на получение государственной поддержки одному из родителей необходимо через личный кабинет на портале «Госуслуги», либо в ближайшем офисе МФЦ подать заявление для признания семьи нуждающейся в получении мер социальной поддержки и/или государственной поддержки на отдых и оздоровление детей.

Те, кто будет обращаться в МФЦ, запишитесь заранее на определенное время, чтобы не стоять в очереди. Главное — не забыть документы, принести с собой:

  • все свидетельства о рождении, паспорта, СНИЛС;
  • свидетельства о браке, свидетельства о разводе, если получаете алименты, сведения о них;
  • все бумаги, подтверждающие ваши доходы, если вы ИП или самозанятые, или получаете авторские гонорары, или выплаты по грантам;
  • 2НДФЛ можно тоже принести, — как объясняют в МФЦ, это «по желанию»;
  • другие документы в зависимости от особенностей статуса вашей семьи.

С обращением на портал Госуслуги все проще и сложнее одновременно.

«Да это просто квест какой-то! — Прокомментировала Properm.ru многодетная пермячка Наталья М. — Я так и не смогла через Госуслуги подать заявление на получение этой справки о нуждаемости. Пришлось идти в МФЦ, потом ехать за этой справкой в соцзащиту! Век высоких технологий? А везде съезди и в бумажном виде принеси».

Как пояснили Properm.ru в Минтруда Пермского края, сведения о нуждаемости не надо получать в бумажном виде, они в электронном виде через 10 дней должны стать доступным органам местного самоуправления.

Итак, если вы обратились на портал «Госуслуги». Находите по поиску, по меню, как угодно (может быть, даже и не сразу) услугу «Признание нуждающимися в предоставлении мер социальной поддержки».

Так называется услуга, которая нужна вам, чтобы получить сведения, нужные для получения господдержки на детский отдых. Почти ничего сложногоТак называется услуга, которая нужна вам, чтобы получить сведения, нужные для получения господдержки на детский отдых. Почти ничего сложного
Так называется услуга, которая нужна вам, чтобы получить сведения, нужные для получения господдержки на детский отдых. Почти ничего сложного
Фото: properm.ru

Пусть надпись «среднедушевой доход не должен превышать прожиточный минимум» вас не смущает, жмите «продолжить». Как об этом догадаться? Самим — никак. После того. как вы нажмете «продолжить» появится окно с пунктами, которые также вызовут затруднение.

Выбираем (если для детского лагеря сведения нужны) четвертый пункт. Не знаем, почему, так надоВыбираем (если для детского лагеря сведения нужны) четвертый пункт. Не знаем, почему, так надо
Выбираем (если для детского лагеря сведения нужны) четвертый пункт. Не знаем, почему, так надо
Фото: properm.ru

В этом окошечке выбираем пункт «Единовременное социальное пособие кормящим матерям». Неважно, что вы не кормящая мать, и сведения нужны для ребенка, который уже давно из возраста кормления вышел, а в лагерь собирается на 21 день. Просто поверьте — надо выбрать именно этот пункт, мы всё узнали.

Дальше будет проще — указываете данные из свидетельств о рождении, гражданство, номера СНИЛС, паспортов, сведения о супруге, тоже СНИЛС, паспортные данные. Таким образом доберетесь до конца.

После того, как заполнили форму заявления на Госуслугах или после обращения в МФЦ примерно через 10 дней (срок предоставления сведений о нуждаемости) можно снова идти в МФЦ. Или в орган местного самоуправления. Или на региональный портал «Услуги и сервисы Пермского края». Чтобы подать заявление на получение сертификата, компенсации или путевки.

В Минтруда Пермского края уточняют: семья признается нуждающейся в господдержке на детский отдых, если среднедушевой доход не превышает трех прожиточных минимумов на одного члена семьи в месяц. В 2024 году эта сумма составляет 42 651 рубль в месяц на человека.

Господдержка осуществляется адресно, в зависимости от категории семьи ее размер составляет от 30% до 100% расчетной стоимости путевки. Расчетная стоимость — не то же самое, что реальная стоимость. Расчетная стоимость в 2024 году следующая: 18 727,66 рублей (профильный лагерь), 25 537,89 рублей (загородный лагерь), 35 074,32 рублей (санаторный лагерь).

Напомним, реальная средняя цена путевки в загородный лагерь — 50 тыс. рублей.

Сохраняется отдельный порядок расчета доходов для семей, где один из родителей является участником СВО. Доходы такого члена семьи не учитываются, в составе семьи родитель учитывается.

Заявления на признание семей нуждающимися в получении мер поддержки уже принимаются. Заявления на предоставление государственной поддержки на отдых и оздоровление детей будут приниматься с середины марта.

Не все лагеря работают с сертификатами, компенсациями. Есть такие, которые все равно продадут свои путевки (уже продали). Есть лагеря, где любят проводить спортивные сборы, и тоже не принимают сертификаты. Со списком тех организаций, куда пустят с господдержкой, можно ознакомиться на портале «Пермские каникулы».

В Министерстве труда и социального развития Пермского края работает телефон горячей линии — 8-902-47-222-14. Можно позвонить или задать вопрос в мессенджере, на который будут даны подробные разъяснения. Звонок бесплатный.

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#Касается каждого#Детский мир#Детский лагерь#Госуслуги#Сво#Лагерь
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