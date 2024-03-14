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Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Как работают коллекторы сегодня: изменение подхода к взысканию долгов

14 марта 2024, 16:01
В прошлом коллекторы использовали жестокие методы воздействия на должников, чтобы взыскать долги. Они запугивали и поджигали имущество, а иногда даже применяли физическую силу. Из-за этого профессиональные взыскатели долгов получили плохую репутацию, которая сохранилась до сегодняшнего дня.

Однако экономист Ольга Тарасова объяснила, что сейчас коллекторы работают совершенно иначе, и иногда взаимодействие с ними может быть выгодным. Коллекторское взыскание долгов является распространенным финансовым инструментом работы с должниками. Банки часто обращаются к коллекторам, когда долг сложно взыскать по разным причинам или если просрочка по его уплате превышает нормы, установленные кредитными организациями, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Коллекторы стараются окупить свои затраты, покупая долги у банков по цене, равной примерно 8-10% от их номинала. Они прилагают все усилия, чтобы вернуть свои инвестиции. Большинство коллекторов действует в рамках закона и первым шагом предлагает должнику погасить задолженность по собственной инициативе.

Отношения между заемщиком и коллектором являются гражданскими, поэтому условия выплаты долга могут стать предметом торга. Заемщики часто снижают сумму требований для добровольного погашения задолженности.

Однако, если коллекторы не получают удовлетворительного ответа на свои требования, это может привести к судебным разбирательствам. Если решение выносится не в пользу заемщика, ему придется заплатить, иначе он может потерять имущество и другие активы.

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