Как работают коллекторы сегодня: изменение подхода к взысканию долгов

Однако экономист Ольга Тарасова объяснила, что сейчас коллекторы работают совершенно иначе, и иногда взаимодействие с ними может быть выгодным. Коллекторское взыскание долгов является распространенным финансовым инструментом работы с должниками. Банки часто обращаются к коллекторам, когда долг сложно взыскать по разным причинам или если просрочка по его уплате превышает нормы, установленные кредитными организациями, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».