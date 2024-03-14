Кобяков: Россия готова сотрудничать с европейскими предпринимателями

Согласно комментарию Шиллинга, вызовы, которые в последние месяцы серьезно влияют на европейские компании, можно объективно считать беспрецедентными как по их количеству, так и качеству. Как сообщает 56orb.ru, участники встречи также обратили внимание на постоянно усложняющуюся нормативно-правовую среду, прерывающиеся цепочки поставок, более затратную и запутанную логистику, перебои с переводом денежных средств и нарастающие репутационные риски.