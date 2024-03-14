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Кобяков: Россия готова сотрудничать с европейскими предпринимателями

Кобяков: Россия готова сотрудничать с европейскими предпринимателями

14 марта 2024, 19:39
Фото: roscongress.org
В Москве в рамках рабочей встречи советник российского президента Антон Кобяков и гендиректор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг провели обсуждение актуальных вопросов.

Согласно комментарию Шиллинга, вызовы, которые в последние месяцы серьезно влияют на европейские компании, можно объективно считать беспрецедентными как по их количеству, так и качеству. Как сообщает 56orb.ru, участники встречи также обратили внимание на постоянно усложняющуюся нормативно-правовую среду, прерывающиеся цепочки поставок, более затратную и запутанную логистику, перебои с переводом денежных средств и нарастающие репутационные риски.

Шиллинг заявил, что в таком положении для Ассоциации европейского бизнеса особенно ценными являются ключевые деловые площадки Росконгресса, где свободно могут взаимодействовать представители органов государственной власти, российского и иностранного бизнеса, обсуждая меры по развитию экономики. Для АЕБ сейчас важно ориентироваться на деятельность таких региональных объединений, как ШОС и БРИКС, чтобы исследовать их внешние и внутренние каналы коммуникации.

Участники встречи договорились о сохранении каналов коммуникации открытыми, так как в РФ по-прежнему работают многочисленные европейские компании, особенно в секторах, которых почти не коснулись санкции.

Также стоит уделять должное внимание оперативному информированию компаний о положении дел на рынке. Для решения такой задачи предлагается проведение аналитических исследований при участии Фонда Росконгресс в соответствии со стратегическим соглашением о сотрудничестве двух сторон.

«Россия остается открытой для диалога и сотрудничества, но мы видим, что на российский рынок приходят новые игроки, которые заполняют пробелы, оставленные их европейскими конкурентами. Мы готовы к честной, взаимовыгодной работе, если такой настрой есть у европейских бизнесменов», — охарактеризовал политику РФ относительно партнерства с европейским бизнесом советник российского президента.

Предстоящий Петербургский международный экономический форум запланирован на 5–8 июня текущего года. Регистрация представителей СМИ будет продолжаться до 1 мая на официальном сайте ПМЭФ. Роль информационного партнера события будет играть медиахолдинг 1MI.

#Общество
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