Мэр Сочи Копайгородский принял участие в церемонии открытия новой школы

Новая школа в Раздольном рассчитана более чем на тысячу учеников. Открытия образовательного учреждения в микрорайоне ждали долго. Школу, как отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский, построили в рамках реализации национального проекта, который инициировал президент России Владимир Путин. Также поддержку оказал и глава региона Вениамин Кондратьев. При его непосредственной поддержке, как отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский, было решено построить в городе технически оснащенную, современную и инновационную школу и приурочить ее открытие к Году семьи.