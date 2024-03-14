Мэр Сочи Копайгородский принял участие в церемонии открытия новой школы

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Как сообщил Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале, открытие школы стало одним из наиболее значимых событий масштабной программы Года семьи.
Новая школа в Раздольном рассчитана более чем на тысячу учеников. Открытия образовательного учреждения в микрорайоне ждали долго. Школу, как отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский, построили в рамках реализации национального проекта, который инициировал президент России Владимир Путин. Также поддержку оказал и глава региона Вениамин Кондратьев. При его непосредственной поддержке, как отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский, было решено построить в городе технически оснащенную, современную и инновационную школу и приурочить ее открытие к Году семьи.
Рассказывая о проекте школы, мэр Сочи подчеркнул, что он нетиповой — проработана каждая деталь. Проектом здания предусмотрены эксплуатируемая кровля, амфитеатр, спортивный зал, специальные кабинеты для занятий творчеством, наукой. По словам Алексея Копайгородского, по своему оснащению новая школа не уступает ведущим российским наукоцентрам, а актовый зал оборудован не менее качественно, чем кинотеатр современного образца.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский особое внимание уделяет реализации проектов в сфере образования, что отмечают жители города и эксперты.