properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В рамках Года семьи мэр Сочи Копайгородский открыл новую школу в Раздольном

Мэр Сочи Копайгородский принял участие в церемонии открытия новой школы

14 марта 2024, 11:42
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
В рамках Года семьи мэр Сочи Копайгородский открыл новую школу в Раздольном
В микрорайоне Раздольное в Сочи открылась новая школа. В приуроченной к открытию торжественной церемонии участвовали мэр Алексей Копайгородский и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как сообщил Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале, открытие школы стало одним из наиболее значимых событий масштабной программы Года семьи.

Новая школа в Раздольном рассчитана более чем на тысячу учениковНовая школа в Раздольном рассчитана более чем на тысячу учеников
Новая школа в Раздольном рассчитана более чем на тысячу учеников
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Новая школа в Раздольном рассчитана более чем на тысячу учеников. Открытия образовательного учреждения в микрорайоне ждали долго. Школу, как отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский, построили в рамках реализации национального проекта, который инициировал президент России Владимир Путин. Также поддержку оказал и глава региона Вениамин Кондратьев. При его непосредственной поддержке, как отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский, было решено построить в городе технически оснащенную, современную и инновационную школу и приурочить ее открытие к Году семьи.

Новая школа в Раздольном рассчитана более чем на тысячу учениковНовая школа в Раздольном рассчитана более чем на тысячу учеников
Новая школа в Раздольном рассчитана более чем на тысячу учеников
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Рассказывая о проекте школы, мэр Сочи подчеркнул, что он нетиповой — проработана каждая деталь. Проектом здания предусмотрены эксплуатируемая кровля, амфитеатр, спортивный зал, специальные кабинеты для занятий творчеством, наукой. По словам Алексея Копайгородского, по своему оснащению новая школа не уступает ведущим российским наукоцентрам, а актовый зал оборудован не менее качественно, чем кинотеатр современного образца.

Алексей Копайгородский особое внимание уделяет реализации проектов в сфере образованияАлексей Копайгородский особое внимание уделяет реализации проектов в сфере образования
Алексей Копайгородский особое внимание уделяет реализации проектов в сфере образования
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Мэр Сочи Алексей Копайгородский особое внимание уделяет реализации проектов в сфере образования, что отмечают жители города и эксперты.

Открытие школы стало одним из наиболее значимых событий масштабной программы Года семьиОткрытие школы стало одним из наиболее значимых событий масштабной программы Года семьи
Открытие школы стало одним из наиболее значимых событий масштабной программы Года семьи
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
#Общество#Сочи#Копайгородский Алексей Сергеевич#Город Сочи
Подпишитесь
Смех! И не только… Все, что вы хотели узнать за сутки до начала голосования
Сегодня, 11:52
Синоптики рассказали, какой будет погода во второй половине марта в Пермском крае
Сегодня, 11:33
Как получить сертификат на детский отдых в 2024 году. Инструкция Properm. ru
Сегодня, 08:15
Полиция возбудила дело из-за сжигания кошек на предприятии в Пермском крае
Сегодня, 09:18
Авиакомпанию Royal Flight лишили допуска на перелеты в 13 стран
Сегодня, 08:35
В Перми пришли с обыском к политологу-иноагенту Виталию Ковину
Сегодня, 07:36