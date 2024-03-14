Многодетным семьям в Пермском крае продлят льготы, но при одном условии

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Семьи в Прикамье смогут оставлять за собой статус многодетных до момента достижения старшим ребенком возраста 23 лет. Однако должно быть соблюдено главное условие — ребенок обязан учиться очно. Соответствующий законопроект внес губернатор региона Дмитрий Махонин на рассмотрение в Законодательное Собрание Пермского края.
Сейчас закон «О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае» учитывает только несовершеннолетних детей. Если предложенные изменения будут приняты, то семьи, чье право на льготы и меры поддержки прекратилось, так как старшему ребенку исполнилось 18 лет, смогут снова получить статус многодетных.
Помимо этого, поясняет пресс-служба краевого парламента, законопроект предлагает расширить перечень мер поддержки для многодетных семей. Если закон будет принят, то многодетные семьи смогут бесплатно и неограниченное количество посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставки в любом регионе России. Помимо этого, они будут получать компенсацию на оплату жилья и дополнительную компенсацию, при условии, что 30% от расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ превышают размер установленной льготы.
Также губернатор хочет предоставить школьникам из многодетных семей право на бесплатный проезд в общественном транспорте в городском и пригородном сообщении, за исключением такси. Для студентов из семей с тремя и более детьми предлагается бесплатное питание, как и для школьников.
В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что изменения в региональный закон разработаны в соответствии с Указом Президента России о мерах социальной поддержки многодетных семей. Проект закона планируют рассмотреть на заседании Заксобрания Прикамья в марте в двух чтениях.