Многодетным семьям в Пермском крае продлят льготы, но при одном условии

Помимо этого, поясняет пресс-служба краевого парламента, законопроект предлагает расширить перечень мер поддержки для многодетных семей. Если закон будет принят, то многодетные семьи смогут бесплатно и неограниченное количество посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставки в любом регионе России. Помимо этого, они будут получать компенсацию на оплату жилья и дополнительную компенсацию, при условии, что 30% от расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ превышают размер установленной льготы.