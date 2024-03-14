properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

В Прикамье многодетным семьям продлят льготы

Многодетным семьям в Пермском крае продлят льготы, но при одном условии

14 марта 2024, 09:14
Фото: fusionbrain.ai

В Прикамье многодетным семьям продлят льготы

Депутаты регионального парламента рассмотрят законопроект в марте.

Семьи в Прикамье смогут оставлять за собой статус многодетных до момента достижения старшим ребенком возраста 23 лет. Однако должно быть соблюдено главное условие — ребенок обязан учиться очно. Соответствующий законопроект внес губернатор региона Дмитрий Махонин на рассмотрение в Законодательное Собрание Пермского края.

Сейчас закон «О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае» учитывает только несовершеннолетних детей. Если предложенные изменения будут приняты, то семьи, чье право на льготы и меры поддержки прекратилось, так как старшему ребенку исполнилось 18 лет, смогут снова получить статус многодетных.

Помимо этого, поясняет пресс-служба краевого парламента, законопроект предлагает расширить перечень мер поддержки для многодетных семей. Если закон будет принят, то многодетные семьи смогут бесплатно и неограниченное количество посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставки в любом регионе России. Помимо этого, они будут получать компенсацию на оплату жилья и дополнительную компенсацию, при условии, что 30% от расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ превышают размер установленной льготы.

Также губернатор хочет предоставить школьникам из многодетных семей право на бесплатный проезд в общественном транспорте в городском и пригородном сообщении, за исключением такси. Для студентов из семей с тремя и более детьми предлагается бесплатное питание, как и для школьников.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что изменения в региональный закон разработаны в соответствии с Указом Президента России о мерах социальной поддержки многодетных семей. Проект закона планируют рассмотреть на заседании Заксобрания Прикамья в марте в двух чтениях.

Читайте также:
В России выделили дополнительные средства на выплаты матерям-героинямВ Перми состоится распределение земельных участков для многодетных семейПрезидент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных
#Общество#Касается каждого#Пермь#Многодетные семьи#Пособия#Льготы#Многодетные
Подпишитесь
Силовики проводят обыски в Березниках у юриста, оштрафованного за критику СВО
Сегодня, 06:40
Как получить сертификат на детский отдых в 2024 году. Инструкция Properm. ru
Сегодня, 08:15
В Перми пришли с обыском к политологу-иноагенту Виталию Ковину
Сегодня, 07:36
В Перми отменили концерт рок-группы «Пилот», поддерживающей СВО
Сегодня, 07:09
«Простите меня». Виновник смертельного ДТП в центре Перми записал видеообращение
Сегодня, 06:24
Злость и недоумение. Пермяки встревожены из-за массовой рубки деревьев на набережной
Сегодня, 05:16