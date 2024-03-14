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Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Мошеннические схемы в Сети: новые угрозы и методы

14 марта 2024, 18:04
Современные мошенники все чаще используют популярные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp, для реализации своих злонамеренных схем. Ведущий специалист по информационной безопасности компании «Банки.ру» Тимур Гараев поделился подробностями о новых фишинговых методах, используемых мошенниками.

Одним из распространенных способов является отправка фальшивых сообщений, которые выглядят как официальные уведомления от банков или других финансовых учреждений. В таких сообщениях могут содержаться ссылки на поддельные веб-сайты, которые принуждают пользователей предоставить свои личные данные, такие как пароли, номера кредитных карт и другие конфиденциальные сведения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Еще одним распространенным методом являются мошеннические звонки, в которых преступники выдают себя за сотрудников банков или компаний. Они могут предложить участие в финансовых схемах, которые, по их словам, требуют предоставления личной информации или перевода денег на поддельные счета. Во время таких звонков мошенники используют подходящий язык и ложные обещания, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным или финансовым средствам своих жертв.

Также стоит отметить, что мошенники все чаще используют технологию deepfake, при помощи которой нейросеть может подменить голос, лицо и мимику реального человека. Определить deepfake может быть очень сложно, но есть несколько характерных признаков, на которые можно обратить внимание: необычные движения или детали, несоответствия в фоне или освещении, странное поведение глаз, а также неправильное сопоставление голоса и движения губ.

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