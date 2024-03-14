Мошеннические схемы в Сети: новые угрозы и методы

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Одним из распространенных способов является отправка фальшивых сообщений, которые выглядят как официальные уведомления от банков или других финансовых учреждений. В таких сообщениях могут содержаться ссылки на поддельные веб-сайты, которые принуждают пользователей предоставить свои личные данные, такие как пароли, номера кредитных карт и другие конфиденциальные сведения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Еще одним распространенным методом являются мошеннические звонки, в которых преступники выдают себя за сотрудников банков или компаний. Они могут предложить участие в финансовых схемах, которые, по их словам, требуют предоставления личной информации или перевода денег на поддельные счета. Во время таких звонков мошенники используют подходящий язык и ложные обещания, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным или финансовым средствам своих жертв.
Также стоит отметить, что мошенники все чаще используют технологию deepfake, при помощи которой нейросеть может подменить голос, лицо и мимику реального человека. Определить deepfake может быть очень сложно, но есть несколько характерных признаков, на которые можно обратить внимание: необычные движения или детали, несоответствия в фоне или освещении, странное поведение глаз, а также неправильное сопоставление голоса и движения губ.