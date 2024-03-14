Мошеннические схемы в Сети: новые угрозы и методы

Также стоит отметить, что мошенники все чаще используют технологию deepfake, при помощи которой нейросеть может подменить голос, лицо и мимику реального человека. Определить deepfake может быть очень сложно, но есть несколько характерных признаков, на которые можно обратить внимание: необычные движения или детали, несоответствия в фоне или освещении, странное поведение глаз, а также неправильное сопоставление голоса и движения губ.