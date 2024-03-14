Москвичи выбирают Сочи для отдыха с детьми на весенние каникулы

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
Особенно популярным направлением стал Сочи, где каждое седьмое бронирование приходится на семью с детьми. Многие также выбирают Махачкалу, Калининград, Минеральные Воды и Санкт-Петербург, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Стоимость авиабилетов из Москвы в Сочи составляет около 12,7 тыс. рублей, в Махачкалу — 12,5 тыс. рублей, в Калининград — 9,4 тыс. рублей, в Минеральные Воды — 13,5 тыс. рублей, а в Санкт-Петербург можно добраться от 6,15 тыс. рублей. Также есть возможность поехать на «Сапсане» за 5,8 тыс. рублей.
Для московских семей, которые хотят провести весенние каникулы заграницей, Дубай является самым популярным направлением. Стоимость авиабилета туда и обратно составляет около 30 тыс. рублей. На втором месте по популярности оказался Пхукет, где 15% бронирований с детьми.