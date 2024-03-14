Москвичи выбирают Сочи для отдыха с детьми на весенние каникулы

Стоимость авиабилетов из Москвы в Сочи составляет около 12,7 тыс. рублей, в Махачкалу — 12,5 тыс. рублей, в Калининград — 9,4 тыс. рублей, в Минеральные Воды — 13,5 тыс. рублей, а в Санкт-Петербург можно добраться от 6,15 тыс. рублей. Также есть возможность поехать на «Сапсане» за 5,8 тыс. рублей.