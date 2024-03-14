Музей современного искусства PERMM объявлен «Музеем года»

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
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Updated Сегодня, 04:19
Музей современного искусства PERMM победил в номинации «Музей года» ежегодной премии The Art Newspaper Russia за 2023 год. Об этом стало объявлено на торжественной церемонии, состоявшейся в среду, 13 марта. На награду претендовали также центр «Зотов» и Всероссийский музей декоративного искусства — оба из Москвы.
Пермский музей получил премию «за энергичность, стойкость и умение быть в диалоге с публикой и городом». Директор Нижегородского государственного художественного музея, лауреат в номинации «Музей года» 2022 года Роман Жукарин в своей поздравительной речи отметил, что PERMM выводит жизнь горожан на новый культурный уровень.
Роман Жукарин:
— В музее очень хорошо работают с современными художниками, активно взаимодействуют с посетителями абсолютно разных возрастов (и с пожилыми, «серебряного» возраста, и с абсолютно юными), у них очень много инклюзивных программ. <…> Я уверен, что на новом месте, в новом здании, музей станет очень ярким и крутым явлением и для Перми, и для всей России.
Шорт-лист номинантов на ежегодную премию за прошлый год включил лидеров в пяти категориях: «Музей года», «Выставка года», «Реставрация года», «Книга года», «Личный вклад». Премия The Art Newpaper Russia учреждена в 2012 году. Победители получают награду — скульптуру в виде перекрещивающихся фигур лондонского Биг-Бена и Спасской башни Московского Кремля. По задумке создателей, это «подчеркивает синхронизацию России с мировым художественным процессом».