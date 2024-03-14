Музей современного искусства PERMM объявлен «Музеем года»

Музей современного искусства PERMM победил в номинации «Музей года» ежегодной премии The Art Newspaper Russia за 2023 год. Об этом стало объявлено на торжественной церемонии, состоявшейся в среду, 13 марта. На награду претендовали также центр «Зотов» и Всероссийский музей декоративного искусства — оба из Москвы.