На майские праздники в Перми будут охранять 42 памятника

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
В Перми во время майских праздников планируется взять под охрану 42 памятника. Также подрядчик должен будет обеспечивать в местах размещения памятников поддержание общественного порядка, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на документацию объявленной закупки услуги.
Период охраны согласно техзаданию — с 29 апреля по 13 мая. Подрядчика выберет «Городской центр охраны памятников».
Большая часть памятников, которые возьмут под охрану, посвящена Великой Отечественной войне. Девять памятников возьмут под круглосуточную охрану, остальные — в режиме патрулирования и осмотра.
В местах круглосуточной охраны будут организованы посты для пребывания сотрудников ЧОП.