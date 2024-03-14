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На майские праздники в Перми будут охранять 42 памятника

На майские праздники в Перми будут охранять 42 памятника

14 марта 2024, 06:41
Фото: properm.ru
Также около памятников будет дополнительно обеспечиваться общественный порядок.

В Перми во время майских праздников планируется взять под охрану 42 памятника. Также подрядчик должен будет обеспечивать в местах размещения памятников поддержание общественного порядка, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на документацию объявленной закупки услуги.

Период охраны согласно техзаданию — с 29 апреля по 13 мая. Подрядчика выберет «Городской центр охраны памятников».

Большая часть памятников, которые возьмут под охрану, посвящена Великой Отечественной войне. Девять памятников возьмут под круглосуточную охрану, остальные — в режиме патрулирования и осмотра.

В местах круглосуточной охраны будут организованы посты для пребывания сотрудников ЧОП.

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#Общество#Пермь#Памятник#Охрана памятников#Охрана
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