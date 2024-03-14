Активистка из Березников назвала причину массовых обысков в Пермском крае

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Активистка из Березников Елена Гусева рассказала, что силовики пришли из-за дела в отношении иноагента Сергея Ухова, экс-главы штаба Навального в Перми (признаны экстремистскими, сам Алексей Навальный включен в реестр экстремистов). Активистки об этом сказали силовики, пишет 59. RU. Она проходит свидетелем по делу.
Гусева увидела полицейских из окна, вышла к ним и спросила, к кому они пришли. Они сказали, что к ней, но еще ждут разрешение на обыск. Обратно в квартиру активистку не пустили, они прождали еще полчаса на улице, пока не начался обыск. В квартиру ее не пускали, так как она могла что-то удалить с телефона или компьютера — так объясняли свои действия полицейские.
Сам обыск проходил в течение трех часов. В итоге у Гусевой забрали телефон, проверили компьютеры, планшет дочери.
Обыски 13 марта были также у иноагента Виталия Ковина, активистки Ирины Лященко и юриста Артема Файзулина.
Это уже вторая волна обысков, связанная с уголовным делом против Ухова. Дело заведено летом 2023 года за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Ухов находится не в России.