Активистка из Березников назвала причину массовых обысков в Пермском крае

Гусева увидела полицейских из окна, вышла к ним и спросила, к кому они пришли. Они сказали, что к ней, но еще ждут разрешение на обыск. Обратно в квартиру активистку не пустили, они прождали еще полчаса на улице, пока не начался обыск. В квартиру ее не пускали, так как она могла что-то удалить с телефона или компьютера — так объясняли свои действия полицейские.