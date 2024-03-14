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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Массовые обыски у общественников в Пермском крае связаны с иноагентом Уховым

Активистка из Березников назвала причину массовых обысков в Пермском крае

14 марта 2024, 12:57
Фото: Midjourney / соцсети Елены Гусевой

Массовые обыски у общественников в Пермском крае связаны с иноагентом Уховым

Уголовное дело против Ухова завели еще в прошлом году.

Активистка из Березников Елена Гусева рассказала, что силовики пришли из-за дела в отношении иноагента Сергея Ухова, экс-главы штаба Навального в Перми (признаны экстремистскими, сам Алексей Навальный включен в реестр экстремистов). Активистки об этом сказали силовики, пишет 59. RU. Она проходит свидетелем по делу.

Гусева увидела полицейских из окна, вышла к ним и спросила, к кому они пришли. Они сказали, что к ней, но еще ждут разрешение на обыск. Обратно в квартиру активистку не пустили, они прождали еще полчаса на улице, пока не начался обыск. В квартиру ее не пускали, так как она могла что-то удалить с телефона или компьютера — так объясняли свои действия полицейские.

Сам обыск проходил в течение трех часов. В итоге у Гусевой забрали телефон, проверили компьютеры, планшет дочери.

Обыски 13 марта были также у иноагента Виталия Ковина, активистки Ирины Лященко и юриста Артема Файзулина.

Это уже вторая волна обысков, связанная с уголовным делом против Ухова. Дело заведено летом 2023 года за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Ухов находится не в России.

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#Навальный#Пермь#Ухов#Алексей навальный#Сергей ухов
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