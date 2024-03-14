Новые нацпроекты по ключевым направлениям запустят в России

Путин указал, что уже с 2025 года должны быть запущены новые национальные проекты по этим и другим ключевым направлениям. Он также отметил, что Россия уже обладает достаточно прочной и надежной основой для реализации этих планов. Текущие тенденции в российской экономике позволяют полагать, что эти планы можно успешно осуществить.