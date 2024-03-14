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Новые нацпроекты по ключевым направлениям запустят в России

14 марта 2024, 19:35
В России планируется запуск новых нацпроектов, ориентированных на несколько ключевых направлений. Президент Владимир Путин выразил такую необходимость в ходе совещания с членами правительства.

Глава государства отметил, что перед российскими властями стоят задачи по укреплению технологического суверенитета страны, созданию новых цифровых платформ, благоустройству городов и сельских территорий, а также развитию транспортной и другой инфраструктуры, пишет 360tv.ru.

Путин указал, что уже с 2025 года должны быть запущены новые национальные проекты по этим и другим ключевым направлениям. Он также отметил, что Россия уже обладает достаточно прочной и надежной основой для реализации этих планов. Текущие тенденции в российской экономике позволяют полагать, что эти планы можно успешно осуществить.

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