Новые нацпроекты по ключевым направлениям запустят в России

Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
Глава государства отметил, что перед российскими властями стоят задачи по укреплению технологического суверенитета страны, созданию новых цифровых платформ, благоустройству городов и сельских территорий, а также развитию транспортной и другой инфраструктуры, пишет 360tv.ru.
Путин указал, что уже с 2025 года должны быть запущены новые национальные проекты по этим и другим ключевым направлениям. Он также отметил, что Россия уже обладает достаточно прочной и надежной основой для реализации этих планов. Текущие тенденции в российской экономике позволяют полагать, что эти планы можно успешно осуществить.