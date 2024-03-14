Пермский фармацевт признан банкротом

Согласно данным судебного дела, у Годовалова арестовали два земельных участка площадью 1200 и 1030 кв. м, нежилое двухэтажное здание площадью 182,7 кв. м, жилое помещение площадью 426,1 кв. м, а также транспортные средства, среди которых внедорожник Land Rover. Все имущество фармацевта расположено в Кировском районе Перми. Годовалов сумму требований к себе оценивает в 4,2 млрд руб.