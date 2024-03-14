Пермский фармацевт признан банкротом

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Арбитражный суд Пермского края признал банкротом индивидуального предпринимателя, совладельца аптечной сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова. В его отношении введена процедура реализации имущества, сообщает сайт суда.
С соответствующим заявлением в ноябре прошлого года обратились фармацевт и его партнёр Николай Шаврин. Согласно материалам дела, на дату подачи заявления сумма задолженности, которая не оспаривается должником, составляет 4,273 млрд рублей.
Дело по банкротству Николая Шаврина еще рассматривается.
Ранее арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Годовалов» — головную компанию холдинга «Аптека от склада», которая находится в стадии ликвидации.
В декабре фармацевтов Андрея Годовалова и Николая Шаврина в рамках исковых требований ПАО «Сбербанк» арестовали недвижимость и транспортные средства.
Согласно данным судебного дела, у Годовалова арестовали два земельных участка площадью 1200 и 1030 кв. м, нежилое двухэтажное здание площадью 182,7 кв. м, жилое помещение площадью 426,1 кв. м, а также транспортные средства, среди которых внедорожник Land Rover. Все имущество фармацевта расположено в Кировском районе Перми. Годовалов сумму требований к себе оценивает в 4,2 млрд руб.
У Николая Шаврина арестовали только гостевой дом площадью 361 кв. м в Полазненском городском поселении. Сумма исковых требований к Николаю Шаврину, по его мнению, составляет около 4,1 млрд руб.
В ноябре Арбитражный суд Пермского края принял решение взыскать в пользу ПАО «Сбербанк» 181,9 млн рублей с ООО «Годовалов» — головной компании холдинга «Аптека от склада». Сумма включает просроченный основной долг (175,6 млн рублей) и неустойку (6,2 млн рублей).
К ООО «Годовалов» предъявлены иски о взыскании более 4,6 млрд рублей в пользу контрагентов.