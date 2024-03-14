Пермский край накроет сильный снег с порывами ветра

При сильном ветре стоит находиться как можно дальше от рекламных конструкций, деревьев и линий электропередач. Также стоит подумать о том, чтобы припарковать автомобиль в безопасном месте. При возникновении чрезвычайных происшествий стоит сообщать о них по телефону 112.