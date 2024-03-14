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Published Сегодня, 09:39

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Пермский край накроет сильный снег с порывами ветра

Пермский край накроет сильный снег с порывами ветра

14 марта 2024, 09:39
Фото: properm.ru
Погода ухудшится уже к вечеру.

В Пермском крае ожидаются порывы ветра до 20 м/с, сильный снег и гололед. В Минтербезе со ссылкой на синоптиков уточняют, что ухудшение погоды прогнозируется с 20:00 14 марта до 20:00 15 марта.

При сильном ветре стоит находиться как можно дальше от рекламных конструкций, деревьев и линий электропередач. Также стоит подумать о том, чтобы припарковать автомобиль в безопасном месте. При возникновении чрезвычайных происшествий стоит сообщать о них по телефону 112.

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#Пермь#Погода
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