Пермский край накроет сильный снег с порывами ветра

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В Пермском крае ожидаются порывы ветра до 20 м/с, сильный снег и гололед. В Минтербезе со ссылкой на синоптиков уточняют, что ухудшение погоды прогнозируется с 20:00 14 марта до 20:00 15 марта.
При сильном ветре стоит находиться как можно дальше от рекламных конструкций, деревьев и линий электропередач. Также стоит подумать о том, чтобы припарковать автомобиль в безопасном месте. При возникновении чрезвычайных происшествий стоит сообщать о них по телефону 112.