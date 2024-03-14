Пермяк добился компенсации от больницы за смерть отца с COVID-19

Выяснилось, что погибшему не выписали специфические препараты от COVID-19, также он не получил своевременное направление в стационар, хотя его должны были госпитализировать исходя из возраста и состояния. Эти дефекты медпомощи не являлись причинами смерти мужчины, но не дали продлить жизнь пациенту.