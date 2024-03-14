Пермяк добился компенсации от больницы за смерть отца с COVID-19

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Больница компенсировала пермяку моральные страдания за смерть отца, зараженного коронавирусом — он скончался от осложнений, вызванных заболеванием. По данным пресс-службы ГУФССП Пермского края, пациента в тяжелом состоянии доставили в инфекционное отделение Чусовской больницы им. В. Г. Любимова, но спасти его не удалось.
Сын погибшего изучил медицинские документы, из которых он понял, что отцу плохо оказывали медпомощь. Мужчина подал в суд, чтобы ему выплатили моральный ущерб и компенсировали расходы на похороны.
Выяснилось, что погибшему не выписали специфические препараты от COVID-19, также он не получил своевременное направление в стационар, хотя его должны были госпитализировать исходя из возраста и состояния. Эти дефекты медпомощи не являлись причинами смерти мужчины, но не дали продлить жизнь пациенту.
В итоге медучреждение обязали выплатить сыну погибшего 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 16 тыс. рублей за похоронные услуги. Медучреждение перечислило деньги мужчине.