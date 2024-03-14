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Пермяк Евгений Климов стал чемпионом России по прыжкам на лыжах с трамплина

Пермяк Евгений Климов стал чемпионом России по прыжкам на лыжах с трамплина

14 марта 2024, 10:12
Фото: пресс-служба Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России
Соревнования проходят в Нижнем Тагиле.

Заслуженный мастер спорта Евгений Климов завоевал еще одно звание чемпиона России по прыжкам на лыжах с трамплина. Спортсмен из Пермского края показал результат 245,3 балла и самый далекий прыжок дня на 101 м на трамплине К90.

Мастер спорта России международного класса из Москвы Михаил Назаров стал вторым, он уступил Климову 10 баллов в финале, хотя лидировал после первого раунда. Бронзовую медаль получил еще один заслуженный мастер спорта Данил Садреев (Республика Татарстан), его результат 229,8 балла.

Фото: пресс-служба Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России

Победный для Евгения Климова этап соревнований проходил вчера, 13 марта, в Нижнем Тагиле. Чемпионат России продлится до 19 марта. В оставшиеся дни запланированы личные соревнования среди мужчин и женщин, а также выступления команд.

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#Спорт#Пермь#Прыжки на лыжах#Евгений Климов#Чемпионат россии#Летающий лыжник
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