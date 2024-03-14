Пермяк Евгений Климов стал чемпионом России по прыжкам на лыжах с трамплина

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Заслуженный мастер спорта Евгений Климов завоевал еще одно звание чемпиона России по прыжкам на лыжах с трамплина. Спортсмен из Пермского края показал результат 245,3 балла и самый далекий прыжок дня на 101 м на трамплине К90.
Мастер спорта России международного класса из Москвы Михаил Назаров стал вторым, он уступил Климову 10 баллов в финале, хотя лидировал после первого раунда. Бронзовую медаль получил еще один заслуженный мастер спорта Данил Садреев (Республика Татарстан), его результат 229,8 балла.
Победный для Евгения Климова этап соревнований проходил вчера, 13 марта, в Нижнем Тагиле. Чемпионат России продлится до 19 марта. В оставшиеся дни запланированы личные соревнования среди мужчин и женщин, а также выступления команд.