Пермяк Евгений Климов стал чемпионом России по прыжкам на лыжах с трамплина

Заслуженный мастер спорта Евгений Климов завоевал еще одно звание чемпиона России по прыжкам на лыжах с трамплина. Спортсмен из Пермского края показал результат 245,3 балла и самый далекий прыжок дня на 101 м на трамплине К90.