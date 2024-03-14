properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Пермяк на ходу выпрыгнул из автомобиля, чтобы не помогать дочерям

Пермяк на ходу выпрыгнул из автомобиля, чтобы не помогать дочерям

14 марта 2024, 05:21
Фото: fusionbrain.ai/
Мужчина задолжал детям 400 тыс. рублей.

В Пермском крае мужчина пытался скрыться от приставов, выпрыгнув из автомобиля на ходу. По данным ГУ ФССП России по Пермскому краю, 40-летний житель Соликамска не платил алименты на содержание дочерей 5 и 16 лет. Он накопил 400 тыс. долга.

Пристав Анастасия Литке нашла должника по месту жительства, посадила в машину и повезла в отдел. Во время поездки нарушитель вылез из машины и побежал, но сотруднице удалось его догнать. За это мужчину привлекли к ответственности — воспрепятствование деятельности должностного лица. Вдобавок, ему грозит наказание за уклонение от алиментов.

Фото: r59.fssp.gov.ru
Читайте также:
За год приставы взыскали с неплательщиков алиментов более 1,4 миллиарда рублейРиелтора-алиментщика в Перми приставы задержали, представившись покупателями квартирыВ Кузбассе женщина накопила миллионный долг по алиментам на двух своих детей
#Приставы#Пермь#Алименты#Судебные приставы
Подпишитесь
Злость и недоумение. Пермяки встревожены из-за массовой рубки деревьев на набережной
Сегодня, 05:16
Что случилось с ценами на бензин в Пермском крае за неделю? Отвечает Росстат
Сегодня, 04:55
Музей современного искусства PERMM объявлен «Музеем года»
Сегодня, 04:17
Снятый в Перми фильм «Фрау» выходит в российский прокат
Сегодня, 03:03
В Перми закроют трамвайное движение по улице Борчанинова
Вчера, 16:17
Готовьтесь к штрафам. В мэрии Перми прокомментировали сбои в работе валидаторов
Вчера, 13:09