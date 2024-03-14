Пермяк на ходу выпрыгнул из автомобиля, чтобы не помогать дочерям

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
В Пермском крае мужчина пытался скрыться от приставов, выпрыгнув из автомобиля на ходу. По данным ГУ ФССП России по Пермскому краю, 40-летний житель Соликамска не платил алименты на содержание дочерей 5 и 16 лет. Он накопил 400 тыс. долга.
Пристав Анастасия Литке нашла должника по месту жительства, посадила в машину и повезла в отдел. Во время поездки нарушитель вылез из машины и побежал, но сотруднице удалось его догнать. За это мужчину привлекли к ответственности — воспрепятствование деятельности должностного лица. Вдобавок, ему грозит наказание за уклонение от алиментов.