Пермяк на ходу выпрыгнул из автомобиля, чтобы не помогать дочерям

Пристав Анастасия Литке нашла должника по месту жительства, посадила в машину и повезла в отдел. Во время поездки нарушитель вылез из машины и побежал, но сотруднице удалось его догнать. За это мужчину привлекли к ответственности — воспрепятствование деятельности должностного лица. Вдобавок, ему грозит наказание за уклонение от алиментов.