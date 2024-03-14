Пермяки и гости региона за год 42 миллиона раз посетили учреждения культуры края

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
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Updated Сегодня, 14:53
Более чем в 1,5 раза увеличилось количество посещений краевых учреждений культуры за последние три года — с 27 млн посещений до 42 млн. Большой вклад в этот показатель внесла событийная программа 300-летия Перми, сообщила в ходе рабочей встречи с губернатором Дмитрием Махониным министр культуры Пермского края Алла Платонова.
Серьезное внимание в ходе встречи было уделено развитию инфраструктуры культуры региона. В текущем году будут открыты Краевая музыкальная школа и новое здание Пермской художественной галереи.
За 2023 год в Пермском крае завершены ремонтно-реставрационные работы 110 объектов культурного наследия. Среди них — «Духовное училище», которое сейчас занимает Пермский государственный институт культуры, «Дом Мешкова» — ныне Пермский краеведческий музей, историческая гостиница «Королевские номера». Завершено строительство новой сцены Пермского ТЮЗа, вместимостью зала на 200 человек.
Завершена масштабная реконструкция большого зала Пермской филармонии. Для выступлений доступны два акустических режима — симфонический и театральный. Новый зал уже оценили и зрители, и исполнители.
Насыщенной выдалась и событийная программа юбилея Перми. Она состояла из 243 событий в сфере культуры, спорта и других. Зрителями и участниками стали 6 млн человек, еще 25 млн посмотрели события в онлайн-формате.
Пермский край — в числе лидеров федерального проекта по модернизации библиотек по модельному стандарту. В 2023 году было модернизировано восемь библиотек: в Чердынском, Октябрьском округах, Краснокамске, Кунгуре, Перми — за счет средств федерального бюджета. Еще три — за счет краевого бюджета: в сёлах Рябинино и Юсьва, в городе Лысьва.
В 2024 году преобразовать в современный модельный формат планируется не менее пяти библиотек в Пермском крае.
По итогам встречи Дмитрий Махонин поручил главе краевого Минкульта в этом году создавать культурные события с акцентом на сохранение семейных и традиционных ценностей.