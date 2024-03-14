Пермяки и гости региона за год 42 миллиона раз посетили учреждения культуры края

Пермский край — в числе лидеров федерального проекта по модернизации библиотек по модельному стандарту. В 2023 году было модернизировано восемь библиотек: в Чердынском, Октябрьском округах, Краснокамске, Кунгуре, Перми — за счет средств федерального бюджета. Еще три — за счет краевого бюджета: в сёлах Рябинино и Юсьва, в городе Лысьва.